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Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı

DHA

Tolga YANIK-Mümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da Mevlana Müzesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra geçen pazartesi günü yeniden açıldı. Müzeyi, ilk 4 günde 3 bin 696 kişi ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi, geçen pazartesi günü Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından yapılan sema ayiniyle yeniden açıldı. Müzeyi ilk 4 gün içerisinde 3 bin 696 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Ziyarete gelenler, koronavirüs önlemleri...

Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı

<br>Tolga YANIK-Mümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da Mevlana Müzesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra geçen pazartesi günü yeniden açıldı. Müzeyi, ilk 4 günde 3 bin 696 kişi ziyaret etti.<br>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi, geçen pazartesi günü Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından yapılan sema ayiniyle yeniden açıldı. Müzeyi ilk 4 gün içerisinde 3 bin 696 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Ziyarete gelenler, koronavirüs önlemleri kapsamında görevliler tarafından girişte ateşleri ölçüldükten sonra müzeye girebiliyor. Yine önlemler kapsamında saatte en fazla 200 kişi müzeye alınırken, ziyaretçiler görevliler tarafından maske takmaları konusunda sürekli uyarılıyor. Müze içerisinde ziyaretçilerin belirlenen ve işaretlenen mesafe kurallarına da uymaları isteniyor.<br>MÜZE YERLİ TURİSTLERE KALDI<br>Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Mevlana'nın sandukası önünde dua etti. Uzun süredir cami ve müzelerin kapalı olduğunu hatırlatan ziyaretçiler, müze yeniden açıldığı için mutlu olduklarını, yurt dışı uçuşlar kapalı olduğu içinde sadece yerli turistlerin olduğunu söyledi.  Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri ve İran'dan her sene gelen binlerce kişinin bu sene gelememesi nedeniyle müzenin oldukça sakin olduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA<br>2020-06-05 09:49:15<br>

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