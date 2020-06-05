Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle kılındı

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<br>Tolga YANIKMümin KARACA/KONYA,(DHA)KONYA'da cuma namazı, koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. <br> 3 bin 225 cami bulunan Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 398 camide cuma namazı kılındı. Camilerde 1,5 metrelik mesafelerle saf tutulması sağlandı. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii'nde ise yaklaşık 1500 kişi cuma namazı kıldı. Namaz kılmak için gelenler ateşi ölçülerek alana alındı. Alanda dezenfektan standları kurulurken, maskesi olmayanlara da maske dağıtıldı. Konya'nın bazı ilçelerinde de camilerin yanı sıra stadyumlarda da cuma namazı kılındı. FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK -Mümin KARACA<br>2020-06-05 13:54:33<br>

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