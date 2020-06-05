Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı

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<br>Mehmet YILMAZ/KULU, (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. <br>Kaza, saat 18.00 sıralarında KonyaAnkara karayolunun 97'nci kilometresinde meydana geldi. Kasım Akter (61) yönetimindeki 06 DG 1642 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Kasım Akter ile yanındaki Hidayet Çalışkan (50) ve Nilgün Kabakcı (62) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise dinlenme tesisindeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ<br>2020-06-05 20:55:52<br>

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