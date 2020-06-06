Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktör anne sütü ile beslenmedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktör anne sütü ile beslenmedir”

İHA

Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, özellikle yaz aylarında bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktörün anne sütü ile beslenme olduğunu ifade ederek, bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktör anne sütü ile beslenmedir”

Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, özellikle yaz aylarında bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktörün anne sütü ile beslenme olduğunu ifade ederek, bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi.
Medova Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, yaz aylarında çocuk ve erişkinleri etkileyen hastalıkların başında ishal geldiğini söyledi. Yaz ishalinin özellikle beş yaş altı çocukları daha fazla etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Rahmi Örs, “Üç ayın altındaki bebeklerde günde 10’dan fazla dışkılamaya, üç ayın üzerinde ise anne sütü almayan bebeklerde günde üçten fazla dışkılamaya ishal denir. Aslında dışkının sıklığının artması kadar dışkının sulu hale gelmesi ve cıvıklaşması önemlidir. Anne sütü alan bebekler daha sık ve daha cıvık kaka yapabilirler. Bunu da unutmamak ve gereksiz yere sağlıklı bebeklere ishal teşhisi koymamak lazım” dedi.

“Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak lazım”
Bebek ve çocuklarda ishalin çok farklı nedenlerle oluşabileceğini anlatan Prof. Dr. Rahmi Örs, ishalin kısa ve ya uzun süreli olabileceğini kaydetti. Enfeksiyona bağlı ishallerin arasında en sıklıkla virüslerden kaynaklanan ishal geldiğini belirten Prof. Dr. Rahmi Örs, “Bunların başında da rota virüs, Norwalk, astro virüsü gibi virüsler gelir. Özellikle 2 yaşın altında görülen rota virüslere bağlı oluşan ishaller bebeklerde daha ciddi seyreder. İlk olarak şiddetli bulantı, kusma ve ateşle başlayan hastalık bu dönemde hızla sıvı kaybına neden olur ve bebeklerin hastaneye yatırılması gerekebilir. Erken dönemde sıvı kaybının önlenmesi çok önemlidir. Bebeklerde sıvı kaybının derecesine bağlı olarak ağız kuruluğu, gözyaşı ve idrarın azalması ve bıngıldakta çökme olabilir. Susuzluk, halsizlik, bazen de aşırı huzursuzluk ve sinirlilik hali görülebilir. Ağır sıvı kaybı ile bebeklerde şok ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Virüslerle oluşan ishallerde antibiyotik kullanılması hastalığın iyileşmesine yardımcı olmadığı gibi, ishalin uzun süreli hale dönmesine neden olur. Ayrıca antibiyotiklerin kendisi de yan etki olarak ishale yol açabilir. Yani gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak lazım” diye konuştu.
İshal ve kusmada bol sıvı vermenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Örs, “Bol bol su, ayran ve meyve suyu gibi sıvı içecekler alınmalıdır. Bebeklerde de anne sütü verilmeli ve bebek sık sık emzirilmelidir. İshali birden kesmeye çalışmak uygun değildir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatan ilaçlardan kaçınılmalıdır. Küçük bebek ve çocuklarda kusmayı durdurmak için ilaç kullanmakta çoğu zaman uygun değildir” ifadelerini kullandı.

“Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal çok daha az görülür”
Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktörün anne sütü ile beslenme olduğunu vurgulayan Örs, “Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal çok daha az görülür ve daha hafif seyreder. Rotavirüse karşı korunmada aşı çok önemlidir. Rotavirüs aşısının yaptırıldığı çocuklarda hastalık geçirilse bile daha hafif seyreder. Ancak rotavirüs aşısının yapılma zamanı önemlidir. İlk aşı bebek dört ayı geçtikten sonra artık yapılamaz. Biz bebeklere rota aşısını önermekteyiz. Ağızdan uygulanan bu aşı ülkemizde henüz zorunlu aşı programında değildir. Ancak yaptırmakta yarar vardır” ifadelerini kullandı.
Ayrıca yaz aylarında sıcaklarında etkisiyle enfeksiyon dışında, uygunsuz saklanma koşullarına bağlı olarak gıdaların bozulması sonucu gıda zehirlenmelerine bağlı ishallerin de oluşabileceğini kaydeden Örs, şunları söyledi:
“Bu durumda yenilen gıda ve aynı ailede benzer şikayetleri olan kişilerin bulunması dikkati çeker. Bazen hastaneye yatırılmayı gerektirecek şiddette karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal olur. Özellikle tatilde açık büfelerde uzun süre dışarıda kalmış süt, krema, mayonez, et içerikli yiyecekler çocuklarda ishale neden olabilir, çocukları bu besinlerden uzak tutmak gerekir. Dondurma, çikolata gibi çabuk eriyen ve bozulabilen yiyecekler de çocuklarda ishale yol açabilir. Bu konuda da dikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda, enfeksiyonlar dışında diş çıkarma döneminde hafif ishal olabilir. Aşırı meyve ve meyve suyu tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar, antibiyotik tedavisi, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, doğuştan metabolik hastalıkları gibi farklı nedenler de ishale yol açmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi
YEREL HABERLER Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini ...
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
YEREL HABERLER Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için ...
Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia önlendi PKK/KCK terör örgütünün sansasyonel eylemde kullanılmak üzere Konya’nın Karapınar ilçesinde toprağa gömdüğü patlayıcı özelliğe sahip kimyasal maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia ...
Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Konya’da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya’da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle kılındı
YEREL HABERLER Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle ...
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
Başkan Kılca: “Çevreci projelerimizle Karatay’ı geleceğe taşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Çevreci projelerimizle Karatay’ı ...
Konyalı iş adamları, Rus işadamlarıyla online toplantı yaptı
YEREL HABERLER Konyalı iş adamları, Rus işadamlarıyla online ...
Korona virüs sürecinde sosyal medya kullanımı araştırıldı
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde sosyal medya kullanımı ...
Beyşehir Gölünü koruyacak proje Dünya Çevre Gününde başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölünü koruyacak proje Dünya Çevre Gününde ...
Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı
YEREL HABERLER Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere ...
Şarampole düşen iş makinesini kurtarmak isterken yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole düşen iş makinesini kurtarmak isterken ...
Karapınar'da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karapınar'da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu (2)
YEREL HABERLER 100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 ...
Derebucak İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır göreve başladı
YEREL HABERLER Derebucak İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır göreve ...
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ardından kapılarını açtı
YEREL HABERLER Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ...
Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek
YEREL HABERLER Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık ...
Başkan Altay: “Konyamızın gelişmesi için el birliğiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konyamızın gelişmesi için el ...
Meram Belediyesi spor tesisleri hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi spor tesisleri hizmet vermeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X