Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi

DHA

Tolga YANIKDilhan DUMANOĞLU/KONYA, (DHA)KTO Karatay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ugandalı Abubakar Mayanja (31), Anadolu Selçuklu Devleti´nin önemli görevler üstlenen devlet adamlarından Celaleddin Karatay´a olan hayranlığı ve aynı zamanda çalıştığı üniversitenin de adı olması nedeniyle çocuğuna 'Karatay' ismini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2016 yılında Uganda'ya yaptığı ziyarette KTO Karatay Üniversitesi ile Uganda İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTO Karatay Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'ün imzaladığı...

Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi

<br>Tolga YANIKDilhan DUMANOĞLU/KONYA, (DHA)KTO Karatay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ugandalı Abubakar Mayanja (31), Anadolu Selçuklu Devleti´nin önemli görevler üstlenen devlet adamlarından Celaleddin Karatay´a olan hayranlığı ve aynı zamanda çalıştığı üniversitenin de adı olması nedeniyle çocuğuna 'Karatay' ismini verdi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2016 yılında Uganda'ya yaptığı ziyarette KTO Karatay Üniversitesi ile Uganda İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTO Karatay Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'ün imzaladığı protokol kapsamında 4 yıl önce Konya´ya gelen Ugandalı Abubakar Mayanja, oğlunun Celaleddin Karatay´ı bilerek büyümesini istediğini söyledi. Üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim Bölümü öğretim görevlisi olan, Abubakar Mayanja, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini de ifade etti.<br>'TÜRKİYE BİZİM EVİMİZ GİBİ'<br>Türkiye'yi kendi evleri gibi gördüklerini belirten Abubakar Mayanja, "Biz Ugandalıyız. 2016 yılında buraya geldik. 2018 yılında eşimle evlendik. KTO Karatay Üniversitesi'nde hem çalışıyorum hem okuyorum. Yüksek Lisans yapıyorum. Hazırlık sınıfı bölümünde de İngilizce öğretmeniyim. Karatay ilçesinde oturuyoruz. Burada çok mutluyuz. Birçok insan bana neden Karatay ismini seçtiniz diyor. Bebeğimizin ismi Ayman Karatay Mayanja. 'Ayman' bereket demek. Onu annesi seçti. Ben birçok isim arasından Karatay'ı seçtim. Eşime bebeğimiz olduğunda bir Türk isim vereceğim dedim. Türkiye'de bize çok saygılı ve hoş davranıyorlar. Konya'da da aynı şekilde bize saygı gösteriyorlar. O nedenle bir Türk isim vermek istedim. Bir gün Uganda'ya geri dönersem Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini unutmak istemiyorum. Eşim ismi 'İzmir' olsun dedi. Ayman İzmir Mayanja olabilir, dedi. Ama benim İzmir ile alakam yok, dedim. İzmir başka bir şehir hiç oraya gitmedim o nedenle İzmir'i seçmedim. Ben 'Karatay' olabilir, dedim. Çünkü Karatay bizim üniversitemiz. Burada çalışıyoruz. Burada oturuyoruz. O nedenle Karatay'ı seçtim. KTO Karatay Üniversitesi'nde çok arkadaşım var. Üniversitede hiçbir sorunumuz yok. Burada birçok yabancı öğrenci var. Burası bizim ailemiz gibi. Uganda benim ülkem ama Türkiye'yi de ailem gibi görüyorum. Ailem gibi gördüğüm için ise Karatay seçtim" dedi.<br>'CELALEDDİN KARATAY GİBİ ZEKİ OLSUN'<br>Abubakar Mayanja, Karatay ismini seçmesinin ikinci nedeni olarak da Anadolu Selçuklu Devleti'nde önemli görevler üstlenen devlet adamı Celaleddin Karatay'ın hikayesini okuyup, çok etkilendiğini söyledi. Abubakar Mayanja, "Celaleddin Karatay'ın hikayesini okudum. Çok güzel bir tarihi var ve bu beni çok etkiledi. Çok zeki ve güçlü bir kişiymiş. Hakkında yapılan filmi de izledim. Celaleddin Karatay'ın hayatını çok sevdim. Çok başarılı bir kişiymiş. İnşallah oğlum da büyüyünce onun gibi zeki olacak. Ayman bereket demek, Karatay da çok zeki adam oldu. Bereketli, zeki adam olacak inşallah. Onun doğduğu gün çok mutlu olduk. Uganda'da sadece Müslüman ve bizim kabilemizin ismi olur. Oradakilere Celaleddin Karatay'ın nasıl bir adam olduğunu anlattım. Üniversite hakkında da konuştuk. Şu an çok mutluyuz. Ugunda'da bu normal bir şey değil. Özel bir şey gibi görülüyor. Çocuğumuz büyüyünce burayı adı sayesinde her zaman hatırlayacak. Celaleddin Karatay´ın hikayesini okuyacak. İleride Uganda´ya dönersek oğlumun buraya en az bir kere geleceğini biliyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIKMümin KARACA <br>2020-06-06 11:42:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
YEREL HABERLER Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için ...
Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktör anne sütü ile beslenmedir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada ...
Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia önlendi PKK/KCK terör örgütünün sansasyonel eylemde kullanılmak üzere Konya’nın Karapınar ilçesinde toprağa gömdüğü patlayıcı özelliğe sahip kimyasal maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia ...
Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Konya’da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya’da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle kılındı
YEREL HABERLER Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle ...
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
Başkan Kılca: “Çevreci projelerimizle Karatay’ı geleceğe taşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Çevreci projelerimizle Karatay’ı ...
Konyalı iş adamları, Rus işadamlarıyla online toplantı yaptı
YEREL HABERLER Konyalı iş adamları, Rus işadamlarıyla online ...
Korona virüs sürecinde sosyal medya kullanımı araştırıldı
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde sosyal medya kullanımı ...
Beyşehir Gölünü koruyacak proje Dünya Çevre Gününde başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölünü koruyacak proje Dünya Çevre Gününde ...
Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere kaldı
YEREL HABERLER Ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli turistlere ...
Şarampole düşen iş makinesini kurtarmak isterken yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole düşen iş makinesini kurtarmak isterken ...
Karapınar'da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karapınar'da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 iş yerini soydu (2)
YEREL HABERLER 100 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk, bu kez de 14 ...
Derebucak İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır göreve başladı
YEREL HABERLER Derebucak İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır göreve ...
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ardından kapılarını açtı
YEREL HABERLER Ereğli hayvan pazarı dezenfekte çalışmalarının ...
Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık çalışanlarına çiçek
YEREL HABERLER Motosiklet ve bisiklet tutkunlarından fedakar sağlık ...
Başkan Altay: “Konyamızın gelişmesi için el birliğiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konyamızın gelişmesi için el ...
Meram Belediyesi spor tesisleri hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi spor tesisleri hizmet vermeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X