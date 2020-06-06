Rögardan çıkarılan yılanlar doğaya bırakıldı

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Konya'nın Yunak ilçesinde, girdikleri rögordan çıkarılan iki yılan doğaya bırakıldı.

İlçede tarımda kullanılan sulama kanallarına ait rögarda iki adet yılan olduğunu gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla yılanları bulundukları yerden canlı çıkardı. Çuvala konulan yılanlar başka bir alanda doğaya bırakıldı.

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