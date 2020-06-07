İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

<br>KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. <br>Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde yapılan antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Rogerio Thuram takımdan ayrı, Farouk Miya ise ilk bölümde takımla birlikte, daha sonra ise bireysel olarak çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5´e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Futbolcuların koşması <br>Isınma hareketleri <br>Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Konya <br>2020-06-07 10:36:24<br>
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