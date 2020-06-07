Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal desteklere devam edeceklerini söyledi.

Başkan Altay: “İnsanımız üretecek biz destek olacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımsal desteklere devam edeceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli tarım alanlarından olan Derebucak ilçesinde çilek ve fasulye üretimi yapan çiftçilerle görüştü. Çilek hasadı yapan çiftçilere ürünlerinin bereketli olmasını dileyen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önceliklerinden birisinin de kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu söyledi. Bu doğrultuda tarımsal faaliyetlerle ilgili ciddi destekte bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar sulamayla birlikte 255 milyon liralık destek verdik. Sadece 45 milyon çilek fidesi dağıtıldı. Bugün bunun meyvelerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanımız tarlasında yıl boyunca ürettiği çilekle gelirini artık belli bir standarda ulaştırmış durumda. Hüyük’te, Derebucak’ta üretilen çileğin aroması da çok güzel. Burada çiftçimiz alın teriyle üretiyor ve insanımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor. Sadece çilekte değil, üretime destek olacak her konuda Konya Büyükşehir olarak tarımsal faaliyetlere destek oluyoruz. Bundan sonra destek olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu tarlaların ekilmesi gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, bir şehrin, bir ülkenin kendisine yetmesinin ne kadar önemli olduğu tekrar gördük. Tarımsal üretim önceliklerimizden birisi. İnsanımız üretecek biz de her daim destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fasulye Konya’ya çok önemli katkı sağlayacak”
Fasulye üretimi yapılan arazide de çiftçilerle görüşen Başkan Altay, “Bir yandan tarımsal destekle insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmaya çalışırken bir taraftan da bölgelerimizin ürünlerinin coğrafi işaretlerinin alınmasıyla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Gembos Ovasındayız. Burada üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla hakikaten Konya’ya çok önemli katkı sağlayacak. İlçe belediyemiz burada çok önemli bir çalışma yürütüyor. İnşallah tüm bölgelerimizde üretilen ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili de biz bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan üreteceğiz, bir taraftan marka haline getireceğiz. Çiftçimizin cebine daha çok para girmesi için hep birlikte gayret edeceğiz. Tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Bugün tarlalarda gördüğümüz insanlar Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için çalışıyor. Biz de belediye olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tarımsal desteklemeyi sürdüreceğiz.” dedi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise “Tarıma ve çiftçimize her zaman destek veren Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz tarım anlamında bugüne kadar almış olduğu yatırımlarla inşallah merkez konumuna gelecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigorta acentelerinden yönetmelik iptali talebi
YEREL HABERLER Sigorta acentelerinden yönetmelik iptali talebi
Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı
Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu
YEREL HABERLER Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu
Dini nikahlı eşini öldürdü, ‘herkes hak ettiğini buldu’ dedi
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini öldürdü, ‘herkes hak ettiğini ...
Hobi bahçelerinde ekim telaşı
YEREL HABERLER Hobi bahçelerinde ekim telaşı
İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
Evde çalışma koşulları, evli çiftleri olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Evde çalışma koşulları, evli çiftleri olumsuz ...
'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor
YEREL HABERLER 'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında ...
Tartıştığı dini nikahlı eşini öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı dini nikahlı eşini öldürdü
Rögardan çıkarılan yılanlar doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Rögardan çıkarılan yılanlar doğaya bırakıldı
Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini ...
4 yıldır aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi
YEREL HABERLER Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini ...
Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak
YEREL HABERLER Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için ...
Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktör anne sütü ile beslenmedir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada ...
Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia önlendi PKK/KCK terör örgütünün sansasyonel eylemde kullanılmak üzere Konya’nın Karapınar ilçesinde toprağa gömdüğü patlayıcı özelliğe sahip kimyasal maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia ...
Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Konya’da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya’da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle kılındı
YEREL HABERLER Konya'da cuma namazı, maske ve sosyal mesafeyle ...
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X