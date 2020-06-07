Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçtaki üç kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Ağılbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öztürk B’nin (39) kullandığı 42 BY 165 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Hakan E. (41) ve Hatice E. (62) yaralandı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavileri yapılan yaralıların Konya’daki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.