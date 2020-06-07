Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2)

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TUTUKLANDI<br>Konya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA<br>2020-06-07 15:22:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.