Alkollü sürücü polis aracına çarptı, 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA´nın Kulu ilçesinde kontrol noktasındaki polis araçlarına çarparak kaçan Mehmet Can M. (20), ekiplerin takibiyle 70 kilometre sonra durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken 4 bin 477 lira ceza uygulandı.<br>Kulu ilçesinde kontrol noktasında polisin `dur´ ihtarına uymayarak, ekip otosuna çarpıp kaçan 42 BUZ 55 plakalı otomobilin sürücüsü, 70 kilometre sonra kent merkezi yakınlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Mehmet Can M.´nin yapılan kontrolde 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Can M.'ye alkollü araç kullanmak, `dur´ ikazına uymamak, makas atmak ve abartı egzoz takmak suçlarından toplamda 4 bin 477 lira ceza kesildi. Ayrıca Mehmet Can M.´nin ehliyetine süresiz el konulurken, otomobili ise trafikten men edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Mehmet IŞIK<br>2020-06-08 11:36:46<br>
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