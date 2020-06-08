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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’de korona virüs denetimleri sürüyor

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Emniyet Müdürlüğü, Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kontrollü normalleşme kapsamında; berberler, lokantalar, kahvehaneler ve kafeler Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Akşehir’de korona virüs denetimleri sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Emniyet Müdürlüğü, Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kontrollü normalleşme kapsamında; berberler, lokantalar, kahvehaneler ve kafeler Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetlendi.
1 Haziran 2020‘de yayınlanan genelge ile yeniden faaliyete geçen berberler, lokantalar, kahvehaneler ve kafeleri yerinde inceleyen heyet, denetledikleri alanlarda çalışanların maske, dezenfektan, ateş ölçer ve mesafe aralıkları gibi konularda dikkat edip etmediğine baktı. Ayrıca heyet, korona virüse karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme de yaptı.
Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Salgının yayılmasına engel olmak için kentte gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Arslan, “Normalleşme takviminin başlamasıyla, uzun süredir kapalı olan işletmelerin sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermesi için Akşehir Belediyesi olarak, gerekli tüm desteklerimizi sağlamaya özen gösterdik. 1 Haziran 2020 itibarıyla kontrollü olarak yeniden müşteri kabul etmeye başlayan lokanta, restoran, pastane, kafe ve kahvehanelerde zabıta ekiplerimizce yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek ve sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kurallarımızı da denetledik. Tehlikenin bir an önce geçmesi ve hayatın tamamen normale dönmesi için hep birlikte mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. İşletmelerde yaptığımız denetimler de genel anlamda herhangi bir soruna rastlamadığımızı gördük. İşletmelerimize kurallara riayet ettikleri için teşekkür ediyorum. Her zaman işletmecilerimizin yanında olup zor zamanlarımızın en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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