Açtıkları çukura düşen işçi yaralandı

<br>Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(KONYA)(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yüksek gerilim hattı döşeme çalışmalarında görevli işçi Süleyman İnce, dengesini kaybedip, 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı. <br>Olay, saat 14.30 sıralarında Başkaraören Mahallesi Koru mevkisinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı döşeme çalışmasında görev yapan işçi Süleyman İnce, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, hat için açtıkları 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Vücudunda kırıklar oluşan İnce, mesai arkadaşları tarafından çağrılan itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun<br>2020-06-08 17:38:23<br>
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