Yunak'ta ikinci etap TOKİ yapımına başlandı

Konya'nın Yunak ilçesinde ikinci etap TOKİ konutlarının yapımına başlandı.
Yunak Merkez Fatih Mahallesinde TOKİ ikinci etap konutları için çalışmalar başladı. İnşaatına başlanan konutların 2021 Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. TOKİ ikinci etapta, 96 adet konut, 1 adet ticaret merkezinden oluşuyor.
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