15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

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<br>KONYA, (DHA)KONYA merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, askeri personele mahrem imamlık yaptıkları belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.<br>Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların verdikleri ifadeler doğrultusunda, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 15 ilde operasyon başlattı. TSK'daki askeri personele mahrem imamlık yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alınırken 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez DHA<br>2020-06-09 12:17:14<br>

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