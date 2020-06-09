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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da hayırseverden 5 yıldızlı 112 Acil İstasyonu

İHA

Konya'da hayırsever işadamı tarafından yaptırılan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu; modern mimari projesi, geniş iç mekanı ve kaliteli iç tefrişat malzemeleri ile sağlık çalışanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunma imkanı sağlıyor.

Konya'da hayırseverden 5 yıldızlı 112 Acil İstasyonu

Konya’da hayırsever işadamı tarafından yaptırılan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu; modern mimari projesi, geniş iç mekanı ve kaliteli iç tefrişat malzemeleri ile sağlık çalışanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunma imkanı sağlıyor.
Hayırsever işadamı Tevfik Başman tarafından yaptırılan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu hizmete girdi. İstasyonu ziyaret ederek görev başında bulunan 112 acil ekibi ile istişarelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “112 acil sağlık hizmetleri sağlık müdürlüğümüzün dışarıya açılan penceresi konumundadır. Buralarda görev yapan mesai arkadaşlarımıza çağdaş standartlarda 112 istasyonları kazandırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu anlamda şu ana kadar 32 istasyonumuzu yeni ve modern binalarına taşımayı başardık. İnşallah bu sayıyı her geçen gün daha da yukarılara çıkartacağız” dedi.

“4 istasyonumuzu daha yeni yerlerine taşımayı planlıyoruz”
112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının tamamını yerinde görerek ihtiyaç ve eksikliklerini tespit ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Fiziki şartları oldukça kötü durumda olan 32 istasyonumuzu iki yıl gibi kısa bir sürede hayırseverlerimiz, belediyelerimiz ve Bakanlığımızın gönderdiği bütçeyle yenileyerek temel ihtiyaç malzemelerinin tamamını modernize ettik. Yılsonuna kadar inşallah 4 istasyonumuzu daha yeni yerlerine taşımayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Konya genelinde toplam 79 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun hizmet sunduğunu da ifade eden Prof. Dr. Koç, “Konya sağlığı, devlet ve millet işbirliği ile çok daha üst seviyelere çıkmaya devam etmektedir. Böylesine önemli bir eserin daha şehrimize kazandırılması noktasında arsa tahsisi ve ruhsatlandırma işlemlerinde bizlere her türlü desteği veren Meram Belediye Başkanımıza ve hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek inşaatı çok kısa bir sürede tamamlayan, iç tefrişatları ile birlikte binayı kullanıma hazır hale getiren hayırsever iş adamımız Tevfik Başman Beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Erkek ve bayan dinlenme odaları var”
NerminTevfik Başman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Sorumlusu ATT Mustafa Burak Yılmaz da, ferah ve huzurlu bir ortamda görev yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yeni 112 istasyonunda erkek ve bayan dinlenme odalarının bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Odalarımızda lavabo ve banyonun yer alması ve 24 saat sıcak suya ulaşma imkanına sahip olmamız, bir hastaya müdahale ettikten sonra ikinci bir olası vakaya çok daha hızlı bir şekilde hazırlanmamıza olanak sağlıyor. Ortak kullanım alanlarımızdaki tüm malzemelerimizin de yeni ve çağdaş standartlarda olması da bizlerin işlerini kolaylaştırıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
NerminTevfik Başman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaretinde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, Başkan Yardımcısı Dr. Alper Çelikdelen, ve 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Erkan Aşık’da hazır bulundu.

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