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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bera Holding İlk çeyrekte satış hasılatını artırdı

İHA

Bera Holding Yönetim Kurulu, holding gurubunun 2020. 1. Çeyrek Satış Hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 633 milyon 414 bin 102 liraya çıktığı, aynı dönemde brüt kar marjının ise, önceki döneme göre yüzde 70 oranında bir iyileşme ile 150 milyon 192 milyon 436 TL olduğunu açıkladı.

Bera Holding İlk çeyrekte satış hasılatını artırdı

Bera Holding Yönetim Kurulu, holding gurubunun 2020. 1. Çeyrek Satış Hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 633 milyon 414 bin 102 liraya çıktığı, aynı dönemde brüt kar marjının ise, önceki döneme göre yüzde 70 oranında bir iyileşme ile 150 milyon 192 milyon 436 TL olduğunu açıkladı.
Bera Holding 2020 1. Çeyrek Konsolide Faaliyet Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Ülkemiz ve küresel ekonomi açıdan önemli beklentilerin olduğu 2020 yılı ilk çeyreğini, dünyayı etkisi altına alan covid19 salgını nedeni ile beklentilerin alt üst olduğu bir dönem olarak geride bırakmış bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan pandemi dönemi ülkemizde mart ayından itibaren kendini göstermeye başlamış olup, etkileri halen devam etmektedir. Özellikle hizmet sektörlerinde işlerin tamamen durmasına yol açan salgın, gıda ve temizlik dışında diğer sektörlerde de yavaşlamaya, üretim ve tüketim hacimlerinde daralmaya yol açmıştır. Holdingimiz ve Grup Şirketleri Corona virüs salgınından korunmak ve etkilerini asgari seviyede tutmak için tüm tedbirleri büyük bir eşgüdüm halinde almıştır. Bu tedbirlerin sonucu olarak hiçbir grup şirketimizde salgın meydana gelmemiş ve can kaybı oluşmamıştır. Bir taraftan çalışanların sağlığı önceliklendirilirken, üretimin devam etmesi yönünde olağanüstü çaba sarf edilmiştir. Grup Şirketlerimizden otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Bera Otelleri bu nedenle misafir kabullerine haziran sonuna kadar ara vermiştir. Üç aylık bir aranın ardından Bera Konya Otel 22 Haziran tarihinde, Bera Alanya Otel ise 29 Haziran tarihinde misafirlerini tekrar ağırlamaya başlayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oteller için belirlenen Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programına Alanya Bera Otel başvurmuş olup, ‘Yeni Normal’e ait tüm gereklilikler açılış öncesinde yerine getirilmiştir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Golda Gıda A.Ş. MartNisanMayıs döneminde artan iç ve dış talebi karşılamak üzere üretim kapasitesini artırmıştır. Yine Sakarya Hendek’te bulunan Karsu A.Ş. (Kardelen Su) bir taraftan artan talebi karşılarken diğer yandan pandemi sürecinde kurumlardan gelen bağış taleplerini sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getirmiştir” denildi.

“Hisse performansımız pandemi önceki değerine tekrar ulaşmıştır”
Yönetim Kurulu tarafından holding bünyesindeki diğer işletmelere yönelik de yapılan açıklamanın devamında, “Grup Şirketlerinin faaliyette bulunduğu sektörlerin önemli bir kısmı (inşaat, otelcilik, mermermaden, yapı malzemeleri gibi) mevsimsel periyottan ve pandemi sürecinde etkilenmesine karşın yılın geri kalan kısmında planlanan yeni projelerle telafi edilmeye çalışılacaktır. Yukarda özetlemeye çalıştığımız olumsuzluklara ve pandemi etkisine rağmen, 2020 ilk çeyreğine ilişkin faaliyet döneminde grubumuz satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 633 milyon 414 bin 102 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde brüt kar marjı ise, önceki döneme göre yüzde 70 oranında bir iyileşme ile 150 milyon 192 bin 436 TL olmuştur. Yine bu dönemde şirketlerimize toplamda 40.7 milyon TL yeni yatırım gerçekleştirilmiştir. Adaçal A.Ş. Afyon Emirdağ tesislerine Kireç Ünitesi yeni fırın yatırımı yapılmış olup Temmuz ayında hizmete girmesi beklenmektedir. Birinci dönem ihracat rakamı ise 19,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre dönem karı artıya geçilerek 23,2 milyon TL olarak realize edilmiştir. Grup Şirketlerimizden MPG A.Ş. tarafından nihai kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri olan 29 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcının 18 adedi yine bu dönemde teslim edilmiştir. Kalan 11 adet M4K’nın teslimatı üretim programına uygun olarak ağustos ayına kadar tamamlanacaktır. MPG A.Ş., bu proje ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Konya’daki ana yüklenici konumundadır. Ülkemizin savunmasına katkı sunmaktan gurur duyduğumuzu bu vesile ile ifade etmek isteriz. Hisse performansımız pandeminin başında BİST yer alan tüm hisselerde olduğu gibi önemli bir kayıp yaşamasına rağmen son derece hızlı bir toparlanma sürecine girmiş pandemi önceki değerine tekrar ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.
Açıklama, “Pandemi sürecinin getirmiş olduğu küresel ve bölgesel ekonomideki daralmaya karşın, hükümetimizin finansal piyasalardaki istikrar ve güven ortamını tesis etmeye yönelik destek paketleri ve bizlerin üretimden gelen gücümüzü kullanarak bu dönemin ilk çeyreğini, hasıla ve brüt kar artışı ile bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bera Holding olarak, ülkemiz ve Konya ekonomisine üretim, istihdam, ihracat rakamlarımız ile katkı sunmaya her daim devam edeceğiz” denilerek son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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