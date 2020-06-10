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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu'ya bisiklet parkuru kazandırılıyor

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede bulunan ve 5 yaş üstü tüm vatandaşların kullanabileceği içinde toplamda 500 metre uzunluğundaki iki bisiklet parkurunun bulunduğu Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı'nı ilçeye kazandırıyor.

Selçuklu'ya bisiklet parkuru kazandırılıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede bulunan ve 5 yaş üstü tüm vatandaşların kullanabileceği içinde toplamda 500 metre uzunluğundaki iki bisiklet parkurunun bulunduğu Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı’nı ilçeye kazandırıyor.
Selçuklu Belediyesi, ilçeye biri 100 diğeri 400 metre olan iki bisiklet parkurunu vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 6 Mayıs’ta başlanan ve çalışmaların ardından Konya’da ilk olacak Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı’nda bisiklet severlerin yanı sıra kaykay, paten ve scooter kullanan vatandaşlar yararlanacak. Parkta bulunan parkurun yapısı gereği vatandaşlar pedal çevirmeden aşağıyukarı ivme hareketleriyle hızlanabilecek. Parkur, 5 yaşından büyük tüm vatandaşların kullanımına sunulacak. Bunun yanı sıra parkur yeni başlayanlar haricinde profesyonel sporcuların hareketlerini sergileyebileceği şekilde dizayn ediliyor. Tamamı 7 bin 785 metrekare olan Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı’nda yeşil alan olarak 5 bin 485 metrekare yeşil alanın haricinde spor severler için ise 366 metre koşu yolu yapılıyor. Parkta ayrıca 100 metre uzunluğunda küçük parkur ve diğeri ise 400 metre uzunluğunda olan iki parkur yer alacak. Parkurun hemen yanında vatandaşların bisiklet parkurunu izleyebileceği 3 adet seyir tepesi inşa edilecek.

“Selçuklu olarak spor ve sporseverlerin her zaman yanındayız”
Bisiklet ve kaykay parkını inşaatında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak spor ve sporseverlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu genç nüfus yapısıyla dinamik duruşunu her daim koruyor. Bizde belediye olarak bisiklet kenti olan Konya’da ilk olacak bisiklet parkurunu ilçemizde bulunan gençlerin spor yaparak vakit geçirmelerini sağlayacak yeni bir park ile hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımız parkımızda bulunan iki ayrı parkurda eğlenerek spor yapma fırsatı bulacak. Selçuklu olarak her zaman spor yapan gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni alanlar kazandırarak, sporda öncü bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Selçuklu olarak spor ve spor severlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Park inşaatında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve başkan yardımcıları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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