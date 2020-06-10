Konya’daki cinayet zanlısı tutuklandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, önceki gün Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki M.Ö. ile M.V. (42) arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Kavga sırasında M.Ö. yanında bulunan tüfekle ateş ederek M.V.’yi vurdu. M.V. hayatını kaybederken, M.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlı, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesine sevk edildi. Cinayet zanlısı M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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