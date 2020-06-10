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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihanbeyli’de yol ve prestij cadde seferberliği

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde belediye hizmetlerini daha da artıran Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede adeta bir yol ve prestij cadde seferberliği başlattı.

Cihanbeyli’de yol ve prestij cadde seferberliği

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde belediye hizmetlerini daha da artıran Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede adeta bir yol ve prestij cadde seferberliği başlattı.
Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçenin dört bir yanında devam eden yol ve prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde belediye çalışmalarını daha da artırarak, planlamalar dahilinde yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Kale, daha güzel bir Cihanbeyli için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte sahadaki çalışmaların daha da arttığını belirten Kale, bu yıl ilçede adeta bir yol ve prestij cadde seferberliği başlattıklarını açıkladı. Başkan Kale, “İlçemiz Göktepe Mahallemiz ile Yeşilöz Mahallemizde, Taşpınar Çandır ve Esentepe ile Günyüzü Mahallemizde yol ve prestij çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte Yapalı, Karabağ ve Yeniceoba Mahallelerimizde de yol ve prestij cadde çalışmalarımızı başlatacağız. Karabağ Mahallemize kazandıracağımız Prestij Cadde öncesi mezarlık duvarı yenileme çalışmalarında sona geldik. Çimen ve Mutlukonak Mahallelerimiz arasında da yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz halkımıza hizmet için bütün güçleriyle çalışıyor. Hizmet için çalışan kardeşlerime rabbimden kolaylıklar diliyorum” dedi.
Cihanbeyli Göletinde yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Mehmet Kale, “Göletimize gelen besleme kanalında su kaybına neden olan obruklar ile Yeşilöz tarımsal sulama alanına su verecek vana odasını yenileme çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili katkılarından dolayı AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Cihanbeyli’yi yeniden inşa ediyoruz”
Cihanbeyli’ye birbiri ardına müjdeler veren Başkan Mehmet Kale, ilçeye yeni Hükümet Binası ile Adalet Sarayını en kısa sürede kazandırılacağını açıkladı. Kale, her iki binanın yapılmasıyla birlikte bir süredir üzerinde çalıştıkları ilçe meydanı projesini de hayata geçireceklerini ifade eden Kale “Bu konularla ilgili çalışmalarında büyük desteklerini gördüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Konya milletvekillerimiz ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Hasan Angı’ya çok teşekkür ediyorum. Cihanbeylimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 hedeflerine ulaştırmak için var güçle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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