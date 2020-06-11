Yunak’ta yağmur yağışı etkili oldu

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Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu.

Yunak'ta öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini arttırdı. Şiddetli yağmur yağışı yer yer doluya çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi açık iş yerlerine sığınmakta buldu. Yaklaşık yirmi dakika süren şiddetli yağmur nedeniyle yollarda su akıntıları oluştu. Yunak’ta aralıklarla yağmur yağışı devam ediyor.

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