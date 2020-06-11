Yumuşak: “Sanal dünyada ‘dikkat ve tedbir’ hayati öneme sahip”

Pandemi sürecinde sosyal yaşamda meydana gelen değişimler, telefon ve bilgisayar kullanımını arttırırken, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumuşak, sanal dünyada dikkat ve tedbirin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumuşak, artan teknoloji kullanımı ve siber güvenlik konusunu değerlendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Yumuşak, korona virüsten kaçmaya çalışırken, siber dünyanın zararlılarının bize daha da yakınlaştığını belirterek, “Her yeni gün; yeni sanal keşiflerle, yeni uygulamalarla, yeni bilgilerle başlıyor. Bizler ne zaman yeni bir uygulama görsek hemen denemek istiyoruz, cep telefonlarına umarsızca uygulamalar yüklüyor ve birçok paylaşım yapıyoruz. Sanal reklamlara bazen bilerek bazen istemsizce kapılıp gidiyoruz. Vaktimizin çok önemli bir kısmını sanal dünyanın derinliklerinde geçiriyoruz” dedi.



“Sanal dünyadaki tehlike yazılımdan mı, yoksa insanlardan mı kaynaklanıyor?”

Sanal dünyadaki tehlikeleri ve tehlikelerin kaynaklarını açıklayan Yumuşak, “Zararlı olanlar yazılım mı, yoksa insanlar mı? Biz istemezsek, bize sanal ortamda zarar verebilirler mi? Bir gün sokakta yürürken serseri bir virüs telefonumuza isabet edebilir mi? Bu soruları yanıtlamak için öncelikle sanal tehditleri insani ve teknik açıdan iki yönüyle değerlendirmek gerekiyor. Birincisi zararlı yazılımlar, ikincisi ise zararlı insanlar yani bilgisayar korsanları Zararlı yazılımlar bazen bir epostayla, bazen taşınabilir bir hafıza çubuğu içerisinde, bazen de merak ederek yüklediğimiz bir uygulamanın arkasına gizlenerek geliyor. Yazılım bazen bilgisayarımıza veya telefonumuza zarar verebilirken, çoğunlukla da kişisel bilgilerimizi ele geçirmek isteyen bilgisayar korsanlarına bilgi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Zararlı yazılımlardan korunmanın yollarına işaret eden Yumuşak, “Zararlı yazılımlardan korunmak için en bilinen yol, antivirüs programları kullanmaktır. Antivirüs programları, yüklü olduğu cihazlarda oluşabilecek olası hasarları veya hırsızlıkları tespit ederek bizleri korumaya yardımcı olmaktadır. Ancak antivirüs yazılımları tarafından tespit edilemeyen zararlı durumlarda ise farklı korunma yöntemleri kullanmak gerekir” ifadelerini kullandı.



Sanal güvenlik için alınması gereken tedbirler

Sanal dünyada da alınması gereken tedbirlerin altını çizen Yumuşak, “Sanal dünyadaki güvenlik yöntemlerinin başında son günlerde sıkça duymaya alıştığımız ‘tedbir’ gelir. Kişisel tedbirler gerçek dünyada bizleri nasıl tehditlerden koruyorsa, sanal dünyada da koruyacaktır. Örneğin, zararlı içeriklerden uzak durmak amacıyla bilinmeyen uygulamalara karşı şüpheci yaklaşarak tedbiri elden bırakmazsak, hiçbir yazılım biz izin vermediğiniz sürece bilgisayarımızı ele geçiremeyecektir. Merakımıza yenik düşmeyerek bir eposta bağlantısına tıklarken tedbirli olursak, cihazlarımıza zararlı yazılımlar bulaşamayacaktır. Yeni gördüğümüz bir web sitesinde tedbirli olup yüklememiz için bizi zorlayan bir uygulamayı yüklemezsek, bilgisayarımızdan bilgilerimiz çalınamayacaktır. Sosyal medyada dolaşan bir uygulama reklamına merak edip tıklayabilecekken, tedbiri elden bırakmayıp ne olduğunu bilmediğimiz uygulamaları yüklemezsek kişisel bilgilerimiz cep telefonumuzdan çalınamayacaktır” şeklinde konuştu.

Tedbirin yanında dikkat edilmesi gereken teknik hususlara da değinen Yumuşak, “Bilgisayarlar ve telefonlarımızın güncellemelerini aksatmamak, cihazların yeni oluşan güvenlik açıklarına karşı daha korunaklı olmasını sağlayacaktır. Kişisel bilgileri ve şifreleri genele açık bilgisayarlarda kullanmamaya özen göstermek, o bilgisayarı kullanan bir sonraki kişinin kişisel bilgilerimize izinsiz erişimine karşı bizi koruyacaktır. Genele açık kablosuz ağları kullanırken dikkatli olmak veya o ağları mümkün mertebe kullanmamak, ağda yapılan haberleşmeleri dinleyebilen kötü niyetli kişilerin bilgilerimizi ele geçirmesini engelleyecektir. Kişisel bilgisayarlarımıza ve telefonumuza yüklediğimiz yazılımlardan her daim haberdar olmak ve kontrol etmek, bilgilerimizi ele geçirebilecek casus yazılımlardan bizleri koruyacaktır. Gezindiğimiz web sitelerinin adres çubuğunda görünen güvenlik işaretlerine ve yazan adresin doğruluğuna dikkat etmek, sahte web siteleri ile bilgilerimizi ele geçirmeye çalışan bilgisayar korsanlarından uzak kalmamızı sağlayacaktır. Dikkat ve tedbir bizleri sanal dünyada da koruyacak yegane gücümüzdür. Sanal dünyanın yanılsanmış gerçeklerinin, gerçek dünyamızın tehditleri haline gelmemesi için tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.

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