Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi

İHA

Konya'da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 534 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi

Konya’da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 534 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.
Olay, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil Çeçenistan Caddesinde ada etrafında drift yaptığı tespit edildikten sonra polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, sürücünün kaçması polis kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücü M.T’ye toplam 7 bin 534 TL ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
Polisin yakalayarak ceza uyguladığı sürücü M.T, “Araba 6 aydır sanayideydi abi zaten. Çıktın dolanmaya orada da debriyajını ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı” dedi. Sürücü M.T, pişman olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaarslan’dan Başkan Demirhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Karaarslan’dan Başkan Demirhan’a ziyaret
2 ildeki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 2 ildeki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 ...
Drift yapıp, polisten kaçtı; 'Debriyajı ayarlayamadım, araba kaydı' dedi
YEREL HABERLER Drift yapıp, polisten kaçtı; 'Debriyajı ...
Milletvekili Esin Kara: "LPG konusunda her alanda alınması gereken önlemler bulunmaktadır"
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara: "LPG konusunda her alanda ...
Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar
YEREL HABERLER Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar
“Meram’da Kış” fotoğraf yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER “Meram’da Kış” fotoğraf yarışması sonuçlandı
Bülent Korkmaz: Oyuncularımın performansından memnunum
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Oyuncularımın performansından ...
‘Çocuğumu göremiyorum’ dedi köprüden atlamaya çalıştı Konya’da alt geçit korkuluklarından atlamak isteyen şahsı polisler kollarından ve ayaklarından çekerek kurtardı
YEREL HABERLER ‘Çocuğumu göremiyorum’ dedi köprüden atlamaya ...
Konya'da yeniden açılan kafe ve kıraathanelerin dezenfeksiyonu yapılıyor
YEREL HABERLER Konya'da yeniden açılan kafe ve kıraathanelerin ...
Yumuşak: “Sanal dünyada ‘dikkat ve tedbir’ hayati öneme sahip”
YEREL HABERLER Yumuşak: “Sanal dünyada ‘dikkat ve tedbir’ hayati ...
Bülent Korkmaz: “Artık çalışmalarımızın karşılığını sahada alma zamanı”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “Artık çalışmalarımızın karşılığını ...
Beyşehir Gölü’nde yat turları da normale döndü
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde yat turları da normale döndü
Yunak’ta yağmur yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Yunak’ta yağmur yağışı etkili oldu
Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler
YEREL HABERLER Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler
Selçuklu’da asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Selçuklu’da asfalt çalışmaları
Konya’da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu
Kanser hastalarına bağışıklık sistemi uyarısı
YEREL HABERLER Kanser hastalarına bağışıklık sistemi uyarısı
Ilgın'da karantiya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Ilgın'da karantiya alınan mahalle sayısı 2'ye ...
Sağlıkçının burnunu kıran zanlı: Ben vurmadım, o bana yumruk attı
YEREL HABERLER Sağlıkçının burnunu kıran zanlı: Ben vurmadım, o bana ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu
Cihanbeyli’de yol ve prestij cadde seferberliği
YEREL HABERLER Cihanbeyli’de yol ve prestij cadde seferberliği
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü´nde 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü´nde 8 personelin ...
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda ...
Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi
YEREL HABERLER Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X