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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konuk: “Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi”

İHA

Konya Şeker, bahar aylarında çiftçiye verdiği gübre, tohum ve bayram avansından sonra üreticinin çapa, elektrik, su parası için nakde ihtiyacının arttığı dönemde toplamda 44 milyon 391 bin 800 TL'lik nakit avansı üreticilerinin hesabına yatırdı. Bu ödemeyle birlikte Konya Şeker'in, avans toplamı 213,7 milyon TL'ye ulaştı.

Konuk: “Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi”

Konya Şeker, bahar aylarında çiftçiye verdiği gübre, tohum ve bayram avansından sonra üreticinin çapa, elektrik, su parası için nakde ihtiyacının arttığı dönemde toplamda 44 milyon 391 bin 800 TL’lik nakit avansı üreticilerinin hesabına yatırdı. Bu ödemeyle birlikte Konya Şeker’in, avans toplamı 213,7 milyon TL’ye ulaştı.
Tarımsal üretimi aksatmadan sürdürebilmek için maddi sıkıntılarla birlikte görünen görünmeyen çok sayıda problemi aşmaya çalışan üreticiyi Konya Şeker bu gayretinde desteksiz bırakmıyor. Ekonomik koşullar ne olursa olsun, konjonktür neyi dayatırsa dayatsın ayni ve nakdi avans ödemelerini tarımsal takvimin gereklerine ve ürünün gelişimini gözeterek üreticinin ihtiyacı çerçevesinde oluşturulan planlamaya göre yıllardır aksatmadan, düzenli şekilde yapan Konya Şeker, bahar aylarında çiftçiye verdiği gübre, tohum ve bayram avansından sonra şimdi de üreticinin çapa, elektrik, su parası için nakde ihtiyacının arttığı dönemde toplamda 44 milyon 391 bin 800 TL’lik nakit avansı üreticilerin hesaplarına 12 Haziran Cuma itibariyle yatırdı. 2020 2021 kampanya döneminde şu ana kadar üreticiye 169,3 milyon TL’lik ayni ve nakdi ile bayram avansı ödeyen Konya Şeker’in, ödemesini yaptığı 44 milyon 391 bin 800 TL tutarındaki nakit avans ile birlikte daha Haziran ayının başı olmasına rağmen üreticiye desteğinin toplamı 213,7 milyon TL’ye ulaştı. Konya Şeker’in üreticilerin hesabına yatırdığı nakit avans bir yandan üreticinin tarımsal üretim için yapacağı harcamalarda elini rahatlatırken öte yandan da piyasaya çıkacak nakit para Konya’nın dört bir yanında çarşının da pazarın da hareketlenmesine vesile olacak.
“Konya çiftçisi pancar üretmemiş olsaydı, bu yıl ülkemiz etanolü bulamayacaktı”
Pandemi nedeniyle dünyanın gündeminde en üst sıralara tırmanan konulardan birinin gıda güvenliği, dolayısıyla da tarımsal üretim olduğunu hatırlatan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Salgın bir kez daha ispatlamıştır ki, güçlü olmanın yolu her alanda ve sektörde üretmekten geçiyor. Aşı, ilaç, solunum cihazı ne kadar önemliyse, buğday, mısır, ayçiçeği, nohut, fasulye, şeker, et, süt o kadar önemlidir. Tıpkı savunma sanayi gibi, tekstil gibi, otomotiv gibi. Biri bir diğerinden önem sıralamasında daha geride değildir. Sadece temel ihtiyaç olan sağlık ürünleri ile gıda hayati açıdan zaruri özelliktedir. Bizim üretim, daha çok üretim ısrarımızın haklılığını bu süreçte yaşananlar ispatlamıştır. Salgın paniği iki sektördeki ürünlerin serbest dolaşımını kısıtlamıştır. Biri sağlık sektöründeki koruyucu ve tedavi edici ürünler, diğeri temel gıda ürünleri. İstisnasız bütün ülkeler az veya çok önce dönüp kendi stoklarına bakmış, bazı ürünlerin ihracatını yasaklamış, bazılarının da ihracatına kontrollü şekilde izin vermeye başlamıştır. Kriz zamanlarının özelliğidir, her ülke önce kendini düşünür, ticaret, dostluk sonra gelir. Bu pandemi süreci bize şunu göstermiştir, tarla önemlidir, bağ önemlidir, bahçe önemlidir, ahır önemlidir, ağıl önemlidir ve bu beylik bir laftan ibaret değildir. Bu önem hayati bir önemdir. Geçen yıl Konya çiftçisi pancar üretmemiş olsaydı, bu yıl ülkemiz etanolü bulamayacaktı. Pancar üretilmemiş olsaydı şekerimiz de yetmezdi. Çünkü pandemi sadece okulları, iş yerlerini, AVM’leri, stadyumları kapatmadı, sınırları da kapattı. Okullarla birlikte serbest piyasa da tatile çıktı. Üretici ülkeler ellerindeki buğdayı, fasulyeyi, nohudu, arpayı, ayçiçeğini satmamaya başladı. Eğer Türkiye üreten bir ülke olmasaydı, üretken bir tarım sektörüne sahip olmasaydı Allah göstermesin bugün normalleşme sürecine bu kadar güçlü başlayamayacaktık” dedi.
“Çiftçinin dar gününün yükünü paylaşmak Konya Şeker’in işi”
Başkan Recep Konuk, açıklamasında şunları kaydetti: “İçinden geçtiğimiz zor sürecin en büyük kazancı, tarımsal üretimin önemi ve gıda güvenliği konusunda oluşan toplumsal mutabakattır. Gıda güvenliği ülke ihtiyacını karşılayacak miktar ve çeşitte üretim demektir. Gıda güvenliği, konjonktürün dayatması ile hatırlanacak veya konuşulacak dolgu malzemesi değildir. Gıda güvenliği, en az kendine yetecek kadar üretebilmek ve bunu gelecekte de sürdürebilmeyi de kapsayan hayati önemde bir konudur. Yani gıda güvenliği, her ülke ve tabi ki ülkemiz için de en az askeri güvenlik kadar önemli ve değişmez, masadan hiç kalkmaması gereken asli gündem maddesidir. Gıdada güvenliğinizi teminat altına almak için en az ihtiyacınızı karşılayacak kadar üreteceksiniz, yıllar itibarıyla artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak kadar üretiminizi arttıracaksınız ve üretimi yıl yıl arttırarak sürdüreceksiniz. Bu süreklilik nasıl sağlanır? Üretime elverişli çevre şartları, planlama, arazi varlığının korunması ve geliştirilmesi, üretim altyapısı gibi unsurlar kadar önemli bir husus var ki o da üretici açısından üretimin cazibesini korumaktır. Yani üreticinin azimle ve şevkle üretmeye devam etmesini sağlamaktır. Bunun da yolu hasatta oluşan fiyatların üreticiyi tatmin etmesi kadar, üretirken tarlada tapanda, ağılda ahırda, bağda bahçede üreticinin kendisini yalnız hissetmemesi, üretme gayretinin desteksiz kalmamasıdır. Yani üreticinin yükünün omuzlanmasıdır. Konya Şeker olarak bizim avans desteklerimizin amacı üretici terlerken onların terini silebilmektir. Var günde yani hasattan sonra ortaya çıkmak herkesin işi, dar gününün yükünü paylaşmak Konya Şeker’in işi. Bizim gözümüz üretimde kulağımız üreticide. Ürünün çapasının geldiğini görüyoruz. Elektrik parası, su parası ödenecek ama işi kolaylaştırması gerekenlerin zorlaştırdığını duyduk. Biz de üretici dara düşmesin istedik 44 milyon 391 bin 800 TL’lik avansı üreticilerimizin hesabına yatırdık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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