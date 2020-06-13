Sağlık çalışanlarını alkışlayamadı, ama onlar için ayağıyla resim yaptı

<br>Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, doğuştan bedensel engelli Abdullah Donat (46), kullanabildiği sol ayağıyla yaptığı, sağlık çalışanın ay yıldızlı Türkiye haritasını kucakladığı resmi; pandemi sürecinde kahramanca çalışan sağlık görevlilerine ithafen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya armağan etmek istediğini söyledi. Donat, ''Sağlık çalışanlarının hem insanları iyileştirip, hem de onları alkışlaması beni çok etkiledi. Asıl alkışlanması gereken onlar. Ben alkışlayamadığım için bu resmi yaparak onları böyle alkışladım'' dedi.<br>Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Abdullah Donat, doğumunda omuriliğinin zarar görmesi sonucu el ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yüzde 92 oranında engelli raporu bulanan ve sadece sol ayağını kullanabilen Donat, 9 yaşında resim yapmaya başladı. Donat, zamanla kendini bu alanda geliştirmeyi başardı. Ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını giderebilen Donat, resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ve bunun yaşam biçimi olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kahramanca görev yaptığını belirten Donat, bu süreçte onlara ithafen bir resim yaptığını anlattı. Sağlık çalışanın ay yıldızlı Türkiye haritasını kucakladığı bir resim yapan Donat, bu çalışmayı yapmasının nedenini şu sözlerle anlattı:<br>"Televizyonda haberlerde sağlık çalışanlarının taburcu olan hastaları alkışlayıp, uğurladıklarını gördüm. Bu çok tuhafıma gitti. 'Hastalar değil de neden onlar alkışlanmıyor?' dedim. Asıl alkışlanması gereken o sağlık çalışanları, 'Acaba onlar için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Ellerimi kullanamıyorum. Ayağımla da alkışlayamam. Ben de ayağımla alkışlayayım diye böyle ayağımla bu resmi yaptım. Birkaç gün içinde parça parça yaparak bu resmi tamamladım. Güzel olsun diye uğraştım. Bu resimde sağlık çalışanlarımızın Türkiye'ye ve halka olan sevgisini anlatmak istedim. Ama ne yazık ki haberlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüyoruz. Böyle insanlar için çalışan sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak nasıl bir mantıktır?"<br>'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADINA, BAKAN KOCA'YA HEDİYE ETMET İSTİYORUM'<br>Yaptığı resmi sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hediye etmek istediğini belirten Abdullah Donat, "Sağlık çalışanlarımız adına bu resmi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya hediye etmek istiyorum. Bu benim sağlık çalışanlarımıza hediyem olsun. Onlara moral olsun istiyorum. Pandemi sürecinde gece gündüz çalışıyorlar. Ailelerinden, çocuklarından uzaklar. Benim tek yapabildiğim ayağımla resim yapmak. Ben de böyle bir zamanda sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumu göstermek istedim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ<br>2020-06-13 10:33:49<br>

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