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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar

DHA

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde 40 adet küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen 7 şüpheli hayvanları satmaya götürürken yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 7 Haziran'da ilçeye bağlı Kolukısa Mahallesinde meydana geldi. Hacı Ali Koyuncu'ya ait 40 küçükbaş hayvan kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerce çalındı. Koyuncu'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları çaldığı tespit edilen şüphelileri, satmak için kamyonla başka bir adrese naklettiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. 7 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan...

Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde 40 adet küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen 7 şüpheli hayvanları satmaya götürürken yakalanarak gözaltına alındı.<br>Olay, 7 Haziran'da ilçeye bağlı Kolukısa Mahallesinde meydana geldi. Hacı Ali Koyuncu'ya ait 40 küçükbaş hayvan kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerce çalındı. Koyuncu'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları çaldığı tespit edilen şüphelileri, satmak için kamyonla başka bir adrese naklettiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. 7 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalınan havyanlar ise sahibine teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-13 12:58:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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