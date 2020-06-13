Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.<br>Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan COVID-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.<br>Yeşil beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-13 16:28:55<br>

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