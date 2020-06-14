Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Yeni Tip Korona virüs (Covid19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte ilçe genelindeki sürücü kursu araçlarını dezenfekte etti.

Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Yeni Tip Korona virüs (Covid19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte ilçe genelindeki sürücü kursu araçlarını dezenfekte etti.
Türkiye, Mart ayından bu yana Koronavirüs ile olan mücadelesini geniş kapsamlı sürdürüyor. Ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirler ve alınan kararlar sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken, normalleşme adımları da birer birer hayata geçerken yaklaşık 2 aydır kapalı olan birçok işletme ve iş yerleri de kapılarını müşterilerine açmaya başladı. Salgınla mücadeleyi ilk günden bu yana titiz şekilde sürdüren Karatay Belediyesi de tedbirleri üst seviyede tutmaya devam ediyor. Söz konusu önlemler kapsamında ilçedeki sürücü kurslarına ait araçları, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

“Ülkemizin normalleşme sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak ilçenin yoğun olduğu noktalarda tedbirlerin alınmaya devam edildiğini vurgulayarak vatandaşların da bu konuda hassas hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Ülkemiz genelinde uzun bir süredir kapalı olan işletmeler yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte artık vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Tabi bu süreçte salgın riskinin yeniden oluşmaması için kurallar ve tedbirler çok önemli. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sürece katkı sunmak adına ilçemizdeki sürücü kurslarımıza ait kurs eğitim araçlarını dezenfekte ettik. Hemşehrilerimizin de bu süreçte önlemlerini alması ve herhangi bir rehavete kapılmaması gerekiyor. Bu hastalığı ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz. Bizim bu savaştaki silahımız sosyal mesafe, hijyen ve maskedir. Belediye olarak bizler, gerekeni yapmaya ve hastalık bitene kadar dezenfekte çalışmalarımıza düzenli olarak devam edeceğiz” dedi.

Üç aydan sonra moturlu taşıt sürücü kursu sınavları başladı
Karatay Belediyesinin eğitimin her alanında destekleriyle var olduğunu söyleyen Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç,"Pandemi nedeniyle yaklaşık 3 aydır ara verilen motorlu taşıt sürücü kursu sınavları başladı. Karatay Belediyemizin ekiplerinin desteğiyle sınavda görev yapacak olan bütün araçların dezenfektan işlemi gerekleştirildi. Bu desteğinden dolayı Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu yeni normal süreçte tedbirleri elden bırakmadan hayatın sosyal akışını devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Dezenfekte çalışmalarından dolayı Karatay Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Fatih Kocakafa ise, sürücü adaylarının sağlığı için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz Türkiye’ye örnek oldu"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz ...
Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi
Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü
YEREL HABERLER Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü
Yaprağı tarlada 10 liradan satıyorlar
YEREL HABERLER Yaprağı tarlada 10 liradan satıyorlar
2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor
Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021’de yapılacak
YEREL HABERLER Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül ...
Konya Büyükşehir’den bisikletle şehir turu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den bisikletle şehir turu
Konya'da 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli suçüstü ...
Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar
Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak: "Evde kalıp fit kalmayan vatandaşlarımız zayıflama çaylarına talebi artırdı"
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm ...
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ...
Konya'da koruma altındaki "geyik" böceği bulundu
YEREL HABERLER Konya'da koruma altındaki "geyik" böceği bulundu
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu
Sağlık çalışanlarını alkışlayamadı, ama onlar için ayağıyla resim yaptı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını alkışlayamadı, ama onlar için ...
Konuk: “Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi”
YEREL HABERLER Konuk: “Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL ...
Başkan Pekyatırmacı’dan 8 mahalleye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı’dan 8 mahalleye ziyaret
Alaaddin çevresi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor
YEREL HABERLER Alaaddin çevresi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Ereğli’de kiraz üreticileri fiyatlardan umutlu
YEREL HABERLER Ereğli’de kiraz üreticileri fiyatlardan umutlu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X