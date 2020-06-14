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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz Türkiye’ye örnek oldu"

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdiklerini belirterek, "İlçe belediyelerimizle birlikte pandemi sürecinde 52 bin 8 ailemize, 201 bin 460 hemşehrimize 16 milyon 147 bin 200 TL destek olduk" dedi.

Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz Türkiye’ye örnek oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla Türkiye’nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdiklerini belirterek, "İlçe belediyelerimizle birlikte pandemi sürecinde 52 bin 8 ailemize, 201 bin 460 hemşehrimize 16 milyon 147 bin 200 TL destek olduk” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinden etkilenen vatandaşlar için Türkiye’nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgından çeşitli kesimlerden pek çok kişinin etkilendiğini ifade ederek, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlığı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nın birlik ve beraberliğin sağlanması adına atılan çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

"El uzatmadığımız kimse kalmadı"
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak salgından etkilenerek zor durumda kalan Konyalılara hep birlikte destek verdiklerini belirten Başkan Altay, belediyeler bazında Türkiye’nin en geniş kapsamlı sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “El uzatmadığımız hiçbir hemşehrimiz kalmadı elhamdülillah. Özellikle Ramazan ayında aş kaynamayan hiçbir vatandaşımızın olmaması için çaba sarf ettik. Bu süreçte Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle şehir merkezindeki 72 bin 365 hemşehrimize 6 milyon 991 bin TL destek verdik. 28 ilçemizde ise 55 bin 203 hemşehrimize 3 milyon 3 bin 200 TL destek olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 24 bin 543 hemşehrimize destek olduk. Sosyal Kart ile sürekli yardım alan 49 bin 349 hemşehrimizin limitlerini yüzde 300 artırdık. Dolayısıyla bu zor dönemde 52 bin 8 ailemize, 201 bin 460 hemşehrimize 16 milyon 147 bin 200 TL destek olduk” ifadelerini kullandı.

"Su fiyatları 2019 rakamlarına çekildi"
Esnafa ve vatandaşlara destek amacıyla Büyükşehir kiracısı olan esnaflardan 2 ay hiç kira talep edilmediğini, KOSKİ abonelerinin suyunun da hiçbir sebeple kesilmediğini kaydeden Başkan Altay, “Konyalıların bu süreçte mağdur olmaması için su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmadı. Esnaf Odalarının Esnaf Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm esnaflarımız da 2 ay boyunca iş yerlerinden suyu ücretsiz kullandı” şeklinde konuştu.

"Eğitime destek devam etti"
İhtiyaç sahibi olan, su faturalarını ödemekte zorluk çeken 4 bin 950 haneye ücretsiz su desteği sağladıklarını paylaşan Başkan Altay, “Eğitim hayatına korona virüs dolayısıyla ara vermek zorunda kalan öğrencilerin ve ailelerinin bu süreçte zor durumda kalmaması için Büyükşehir Belediyesinden eğitim yardımı alan öğrencileri de unutmadık. Eğitim yardımı alan ilkokuldan liseye kadar 18.000 öğrencimizin aylık eğitim yardımlarını bu süreçte hesaplarına yatırmaya devam ettik” dedi.
Vefa destek gurupları ile sokağa çıkma yasağı dönemlerinde ihtiyaçları karşıladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın çalıştıkları kurumlara ulaşımlarını sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de ücretsiz olarak sağladık. Salgın nedeniyle kapatmak zorunda oldukları iş yerlerini normalleşmeyle birlikte yeniden açan iş yerlerine dezenfeksiyon hizmeti ve maske desteğinde bulunduk” diye konuştu. Başkan Altay, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin desteği, vatandaşların da özverisiyle salgın sürecini dünyada en başarılı yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyerek, “Normalleşme döneminde de sosyal mesafeye dikkat ederek, maskelerimizi takalım. Yeniden kısıtlama yaşamak istemiyorsak bu çok önemli. Allah bir daha böyle zor günler göstermesin. İnşallah daha güzel günlerde yeniden birlikte olacağımıza inancım tam” diyerek sözlerini tamamladı.

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