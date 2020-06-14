Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele nedeniyle 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen hediye teslim edildi.

Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele nedeniyle 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen hediye teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Beyşehir ilçesinde ilk cuma namazının kılınacağı stada 65 yaşın üzerinde olması dolayısıyla görevliler tarafından alınmayan ve stadyum duvarı gerisinden namaz kılmak için bir araya gelen vatandaşlara bakışıyla gündeme gelen 88 yaşındaki Osman Duymaz’ı evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek bir süre sohbet ettiği Osman Duymaz’a gönderdiği seccade ve hediyeleri takdim ederek, “Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahzun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik. Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var, ondan bir hediyemiz var, bir seccademiz ve Cumhurbaşkanlığından bir hediyemiz. Kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim, bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım inşallah” ifadelerini kullandı.
Osman Duymaz ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği hediyeler ile ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ayşe Kıvrak da unutulmadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, daha sonra bir süre önce balkonda mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarılan ve kurtarıldıktan sonra kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine etliekmek yemeleri ve çocuklarına çikolata almaları için para vermek isteyen 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak’ı da evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamı ile gönderdiği seccade ve yazma hediyesini takdim ettiği Kıvrak’la bir süre sohbet etti. Akış, “Biz seni görmeye, halini hatırını sormaya, hediyelerimizi vermeye geldik. Burada sana bir yazma var, bir de seccade var. Cumhurbaşkanımızdan sana hediye. Dua et inşallah teyze, dualarında bizleri unutma” diye konuştu.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Erdoğan ile Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın da hediyeler verdiği Ayşe Kıvrak, “Allah bin kere razı olsun. Hepinize dua ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, korona virüs tespit edilmesi dolayısıyla bir süre önce karantina uygulanan Esence Mahallesini de ziyaret ederek, mahalle muhtarı Muharrem Boru ve vatandaşlara “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet tutkunlarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü etkinliği
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunlarından jandarma teşkilatı için ...
Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz Türkiye’ye örnek oldu"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz ...
Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi
Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi
Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü
YEREL HABERLER Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü
Yaprağı tarlada 10 liradan satıyorlar
YEREL HABERLER Yaprağı tarlada 10 liradan satıyorlar
2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor
Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021’de yapılacak
YEREL HABERLER Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül ...
Konya Büyükşehir’den bisikletle şehir turu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den bisikletle şehir turu
Konya'da 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 40 küçükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli suçüstü ...
Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar
Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm arayışı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak: "Evde kalıp fit kalmayan vatandaşlarımız zayıflama çaylarına talebi artırdı"
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde alınan kilolara bitki çaylı çözüm ...
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ...
Konya'da koruma altındaki "geyik" böceği bulundu
YEREL HABERLER Konya'da koruma altındaki "geyik" böceği bulundu
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu
Sağlık çalışanlarını alkışlayamadı, ama onlar için ayağıyla resim yaptı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını alkışlayamadı, ama onlar için ...
Konuk: “Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL tutarında avans verdi”
YEREL HABERLER Konuk: “Konya Şeker 44 milyon 391 bin 800 TL ...
Başkan Pekyatırmacı’dan 8 mahalleye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı’dan 8 mahalleye ziyaret
Alaaddin çevresi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor
YEREL HABERLER Alaaddin çevresi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X