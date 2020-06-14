Op. Dr. Tezel: “Orta kulak iltihabının belirtileri arasında en sık rastlanılan kulak ağrısıdır”

Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zafer Tezel, orta kulak iltihabının belirtileri arasında en sık rastlanılanın kulak ağrısı olduğunu belirterek, tedavi edilmezse kronikleşip kulağa yerleşebileceğini ve sürekli iltihaplı akıntı ile işitme azlığına sebep olabileceğini söyledi.

Medova Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zafer Tezel, kulağın dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluştuğunu söyledi. Dış kulağın kulak kepçesi ve kepçeden kulak zarına kadar olan kanaldan oluştuğunu anlatan Op. Dr. Zafer Tezel, “Kulak muayenesi yapıldığında dış kulak yolu ve kulak zarı incelenir. Böylece dış kulak ve kulak zarının durumuna göre orta kulak hakkında fikir sahibi olunur. Orta kulak; kulak zarının iç tarafından başlar. leblebi büyüklüğünde, içi hava dolu bir boşluktur. Görevi kulağa gelen ses titreşimlerinin sinirler vasıtasıyla beyne iletilmesini sağlamaktır” dedi.



“6 ile 15 aylık bebekler enfeksiyondan daha çok etkilenir”

Kulak zarı ve kemikçikleri içeren orta kulağın çeşitli etkenlere bağlı olarak iltihaplanmasının orta kulak iltihabı olduğunu kaydeden Op. Dr. Zafer Tezel, “Orta kulak iltihabı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olabileceği gibi geniz eti ve alerjik nedenlerle de ortaya çıkabilir. İltihap tek kulağı ya da iki kulağı birden etkileyebilir. Sinüzit ya da boğaz enfeksiyonu ilerleyerek orta kulakta enfeksiyona neden olabilir. Genellikle burun ve boğazlardaki bakteri ya da virüslerin östaki borusu aracılığıyla orta kulağa geçmesiyle oluşur. 'otitis media' olarak bilinen bu durum her yaşta ortaya çıkabilir; ancak 6 ile 15 aylık bebekler enfeksiyondan daha çok etkilenir” diye konuştu.



“En sık rastlanılanın kulak ağrısı”

Orta kulak iltihabının belirtileri arasında en sık rastlanılanın kulak ağrısı olduğunu aktaran Op. Dr. Tezel, “Özellikle akut dönemde şiddetli kulak ağrıları sıktır. Bu ağrılar, hastayı uykudan uyandıracak şiddette olabilir. Ağrıyla sıklıkla ateş ve işitme azlığı eşlik eder. Bakterilerin sebep olduğu iltihaba bağlı olarak hastanın kulak zarı şişip gerilir ve bu da ağrının şiddetini arttırır. Orta kulakta şiddetli sıvı birikimi olduğunda hastanın kulak zarı delinebilir ve kulaktan kanlı iltihap akabilir. Bu durumda gerilmenin ortadan kalkması sonucu ağrı kaybolur. Bu aşamada kulak akıntısı en belirgin belirtidir. Orta kulak iltihabı belirtileri hızlı bir şekilde gelişir ve birkaç gün içinde düzelir. Tedavi edilmezse kronikleşip kulağa yerleşebilir ve sürekli iltihaplı bir akıntı ve işitme azlığına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.



“Yüzme sonucunda kulak yoluna fazla miktarda su girebilir”

Sık aralıklarla duş alımı veya havuzda yüzme sonucunda kulak yoluna fazla miktarda su girebildiğini söyleyen Tezel, “Su, kulak yolunun hemen girişindeki ter ve yağ bezlerinden salgılanan ve kulak kiri olarak bilinen koruyucu mumu yok etmektedir. Böylelikle bakterilerin ve mantarların üremesi de kolaylaşmaktadır. Kulakların sık aralıklarla temizlenmesi aynı şekilde kulağın koruyucu mumunu yok eder ayrıca dış kulak yolu cildini inceltir ve iltihaba neden olur. Ayrıca buşon olarak da adlandırılan kulak kiri azlığı, kulak yolunun pH değeri 7.0'den büyük olan sıvılarla temas etmesi, uzun ve dar kulak yolu ve işitme cihazı kullanımı da enfeksiyonu başlatabilir” şeklinde konuştu.

Eğer, kulak yolu tırnak veya herhangi bir sert madde ile yaralanırsa kulak yolunun cildinde oluşacak çok küçük çatlaklardan mikroplar gireceğini ve iltihap gelişebileceğini aktaran Tezel, “Dış kulak iltihabı belirtileri, genellikle yüzme sonrası başlayan kaşıntı ve hızla artan ağrı şikayeti şeklindedir. Ağrı özellikle kulağa dokunulması veya kulağın hareket ettirilmesi durumunda fazlasıyla artar. Ödem dış kulak yolunun kapanmasına neden olarak duymayı zorlaştırabilir. Çoğunlukla sarı iltihaplı bir akıntı görülebilir. Kulak alt kısımlarında boyuna doğru lenf bezleri şişip burada ağrı yapabilir, çiğneme ve yutma sırasında ağrı ortaya çıkabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.