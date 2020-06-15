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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir Gölü’nde balık av yasağı sona eriyor

İHA

Konya ve Isparta il sınırlarında yer alan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde balık av yasağı bugün sona eriyor.

Beyşehir Gölü’nde balık av yasağı sona eriyor

Konya ve Isparta il sınırlarında yer alan Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde balık av yasağı bugün sona eriyor.
Beyşehir Gölü’nde balıkların üreme döneminde olması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl üç ay süreyle su ürünleri av yasağı uygulanıyor. 15 Mart’ta başlayan av yasağı 15 Haziran’a kadar devam ediyor. Yasak sürecinde balıkçılar göl üzerinde yürüttükleri av faaliyetine ara veriyor, balıkçı tekneleri bağlı bulundukları limanlarda ya toplu olarak parka çekiliyor ya da göl sularından karaya çıkarılıyor. Ağ gibi av malzemeleri ise tekne üzerlerinde bulundurulamıyor. Yasak dönemde kaçak olarak balık avı yapanlara ise cezai yaptırımlar uygulanıyor. 15 Haziran’dan itibaren balık avı yasağının son bulmasının ardından Beyşehir Gölü’nde avlanma mesaisi yapacak olan balıkçılar yeniden tatlı sulara açılarak ağlarını sermeye başlayabilecek.
Yeni sezona umutlu bir bekleyiş içerisinde giren Beyşehirli balıkçılar, gölde nesli giderek azalsa da sudak, tatlı su sazanı, Çin sazanı gibi türleri avlayıp balık alıcılarına satarak aile bütçesine gelir sağlamaya çalışıyor. Bu arada, yeni av sezonunun başlamasının ardından göl sularına teknesiyle yeniden açılmaya başlayacak olan avcılar, serbest zamanda uygulanan kurallara da dikkat edecek. Balık boy limitlerinin altında av gerçekleştirilemeyecek. Kurallara uygun olmayan avcılık faaliyetlerine İlçe Tarım müdürlükleri ile kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlemler uygulanacak. Beyşehir Gölü’nde 15 Haziran’da başlayacak ticari avcılığın ardından amatör oltacılar da serbest hale gelen sazan balığı avı için göl sularına oltalarını bırakabilecek.

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