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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana Müzesi'ndeki yeşil kubbenin çinileri 60 yıl sonra yenileniyor

İHA

Konya'da, Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesindeki çiniler 60 yıl sonra yenileniyor.

Mevlana Müzesi'ndeki yeşil kubbenin çinileri 60 yıl sonra yenileniyor

Konya’da, Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesindeki çiniler 60 yıl sonra yenileniyor.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek ziyaretçi rekorları kıran Hz. Mevlana ve ailesinin kabirlerinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nin simgesi yeşil kubbe ve müze çevresinde restorasyon çalışması başladı.
Basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Müzesinin Selçuklular döneminden itibaren dünya üzerindeki tüm Mevlevi dergahlarının merkezi olduğunu, 1926 yılından itibaren müze olarak hizmet vermeye başladığını, 1954 yılından itibaren de Mevlâna Müzesi adıyla Konya’nın dünyaca tanınan ve en çok ziyaret edilen yeri haline geldiğini söyledi.
Yeşil kubbe anlamına gelen Kubbei Hadra’nın çinilerinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, en sonuncusunun 1955 ve 1965 yılları arasında olmak üzere 7 kez değiştirildiğini dile getiren Yarar, “Türbenin çinileri, o günlerden zamanımıza gelene kadar yıpranmış olup dışarıdan da çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği gibi yer yer çini kaplamalarda kabarmalar ve dökülmeler başlamıştır. Restorasyon çalışmaları için oluşturulan Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çinilerin, geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar verilmiştir. Türbenin ve çinilerin teknik ölçümlenmesi yaptırılarak, var olan çinilerin adet ve ebatlarının tespiti yapılmıştır. Müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerinden yola çıkılarak maviye yakın turkuaz renkte çinilerin üretilmesine karar verilmiştir” dedi.

"Kubbei Hadra, sembolü, inancımızın boyası, kültürümüzün mayasıdır"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında, Kubbei Hadra’nın görüldüğü her yerde akla İslam’ı, Konya’yı, Hazreti Mevlana’yı getirdiğini ifade ederek, restorasyon çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.
Başkan Altay şunları söyledi; “Hazreti Mevlana aşkın kalemi, barışın sembolü, kardeşliğin şemsiyesidir. Her yıl o yeşil şemsiyenin gölgesinde huzur bulmak için Konya’ya akın eden yüz binlerce aşk eri, derdine ilaç bularak şehrimizden ayrılır. Kubbei Hadra, sadece geçmişimizi temsil eden mimari bir yapı değildir. Kubbei Hadra, temsil ettiğimiz inanç ve kültürümüzün en belirgin alameti farikalarındandır. Öyle ki, görüldüğü her yerde akla İslam’ı, Konya’yı, Hazreti Mevlana’yı getirmektedir. Şehrimizin sembolü, inancımızın boyası, kültürümüzün mayasıdır. Artık uzaktan bakıldığında dahi tamirata ihtiyaç duyulduğu görülebilen Kubbei Hadra’da en ince detayları günümüz teknolojisi göz önünde bulundurularak yapılacak olan restorasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mevlana’ya ve Kubbei Hadra’ya hizmet edenleri bu şehir unutmayacaktır.”
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı çalışmaların hayırlı olmasını dilerken, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise Hz. Mevlana'nın İslam dünyası için önemli bir isim olduğunu söyledi.

10 bin 500 yeni özel çini üretilecek
1 Aralık 2021 tarihine kadar sürmesi beklenen restorasyon çalışmalarında Kubbei Hadra’nın dış cephesi görseller ile kapatılarak iskele kurulacak. Mevcut çiniler sökülerek 1965 yılındaki yapılan uygulamada çini altına yapılan beton sıyırılarak tuğla kubbe ortaya çıkarılacak. Proje çerçevesinde belirlenen yaklaşık 10 bin 500 adet 300 ayrı ölçekte muhtelif ebatlarda çini imal ettirilip yerine takılacak. Restorasyon çalışmalarının tamamı Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı adına hayırsever işadamı Ali Akkanat tarafından karşılanacak.

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