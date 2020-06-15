Konya Sanayi Odası Başkanı: Koronavirüs nedeniyle kapatılan fabrika yok

<br>Mümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, koronavirüs salgını nedeniyle kentte karantinaya alınan veya kapatılan fabrika olmadığını belirtti. <br>Kentte son dönemlerde koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından sosyal medyada bazı fabrikaların salgın nedeniyle kapandığı veya karantinaya alındığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de herhangi bir fabrikada kapanma veya karantinaya alınma durumunun olmadığını belirtti. Kütükcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Son dönemde Konya´da Covid-19 salgını dolayısıyla işyerlerinde yoğun kapatılmalar olduğu yönündeki iddialar doğruyu yansıtmıyor. Evet, pozitif vakaların görüldüğü işyerleri var, ancak şu an için Konya´mızda komple karantina uygulanarak kapatılmış bir sanayi tesisi bulunmuyor. Üretimin sağlıklı devam etmesi için, işverenlerimiz ve çalışanlarımızın tüm tedbirlere eksiksiz riayet etmeleri hayati öneme sahip. Bunun için, maske, mesafe ve hijyene azami dikkat edelim. İşverenlerimizin çalışanlarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına özellikle devam etmeleri önem arz ediyor. Sanayide çalışan kardeşlerimiz de iş yerlerinde mesai saatlerini tamamladıktan sonra, sosyal hayatlarında da tedbirlere uymaya devam etmeliler. Unutmayalım şu an için bu hastalığın tedavisi alınan tedbirlerde" dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya Mümin KARACA <br>2020-06-15 14:30:46<br>

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