Karatay’da hedef sıfır atık

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede yoğun ve işlek 30 yere geçici atık depolama ünitesi yerleştirdi.

Kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçiren Karatay Belediyesi, ilçenin özellikle yoğun ve işlek 30 noktasına kağıt, karton, plastik, cam, metal ile kompozit gibi geri dönüşümü olabilen atıkların konduğu geçici atık depolama üniteleri yerleştirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her bir atığın geri dönüşüme kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirerek, bugüne kadar titizlikle devam ettirdikleri sıfır atık projesine kıymetli bir katkı sunacağını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve var olan kaynakların daha verimli kullanımı günümüzde önemli. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlattığı sıfır atık projesi de bu bağlamda oldukça başarılı bir şekilde yürüyor. Ülke genelinde yapılan sıfır atık bilgilendirmeleri ve pek çok proje sayesinde vatandaşlarımızda güzel bir bilinç oluştu. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu projeye başından beri destek veriyoruz. Bugüne kadar sıfır atık ve geri dönüşüme dair birçok önemli projeyi de hayata geçirdik. Şimdi de ilçemizde özellikle hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yoğun olarak kullandığı 30 işlek noktaya geçici atık depolama üniteleri yerleştirdik. Amacımız, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve en önemlisi de çöp olarak görmediğimiz atıkların ekonomiye ve kullanıma geri kazanılmasıdır. Böylece hem vatandaşlarımızın hem de Karatayımızın geleceğine sahip çıkıyor ve yarınlarımıza temiz bir dünya bırakmış oluyoruz. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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