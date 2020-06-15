Meram’da tüm okullara TÜBİTAK kitaplığı kazandırıldı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde tüm okullara TÜBİTAK kitaplığı kazandırıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında ilçede bulunan tüm okullara TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitaplığı kazandırılması amacıyla imzalanan protokol sonrasında çalışmalar kısa süre içinde tamamlandı. Meram’da bulunan anaokulları, ilkokullar, ortaokul ve liseler dahil yaklaşık 160 okulun tamamına kendi yapımları olan kitaplıkları yerleştiren Meram Belediyesi ekipleri, Meram Gençlik Meclisi üyelerinin destekleriyle de TÜBİTAK Bilim Yayınlarını kitaplıklara bırakara öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kütüphanelerin ilçeye kazandırılmasında katkısı olan TÜBİTAK’a ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür etti. Çocukların dönem sonunda bu yayınlarla buluşmalarını çok istedikleri halde yaşanan salgın sebebiyle bunun gerçekleşemediğini kaydeden Başkan Kavuş, “Geç olsun ama güç olmasın. Çocuklarımız sağlık içinde döndüklerinde okullarımız yeniden neşelenecek, şenlenecek. İşte o gün, belediyemizin kendi atölyelerinde yapılan bu kütüphaneler onların sevincine sevinç katacak. Bilime, yaşadıkları dünyaya, kainatın ve doğanın gizemlerine ışık tutacak bu kütüphaneler ve yayınlar, çocuklarımızın geleceklerini inşa etmemizde önemli birer tuğla olacak. Ülkemizin gururu haline gelen TÜBİTAK yayınları bu kitaplıklarla onlara artık çok yakın. Çocuklarımızın kendilerine bilimle yeniden tanışma, bilim ve teknoloji ile hemhal olma fırsatı veren bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklarından şüphem yok. Kütüphanelerimiz Meram’a ve öğrencilerimize hayırlı olsun.”

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