NEÜ insansız hava aracı ihtiyacını öz imkanlarıyla karşılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) üniversite bünyesinde kullanılacak insansız hava aracı multicopterleri üniversite imkanlarıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde üretiyor. Piyasadaki muadillerine oranla çok düşük maliyete sahip olan multicopterler, otonom, yarı otonom ve manuel modları sayesinde esnek bir uçuş imkanı sağlıyor.

Tasarladıkları multicopterler hakkında bilgi veren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Tarık Ünler, “Cihazımızın, üzerinde bulunan sensörlerin füzyonu sağlanarak stabil bir uçuş yapılabilmesi amaçlanmıştır. Tasarımda seçilen motorlar ve motor sürücüler sayesinde çok kötü hava koşullarında dinamik ve stabil uçuş imkanı vermektedir. Aviyonik sistemi ve buna entegre tasarlanan mekanik özellikleri ile her hava koşulunda rahatça uçuş yapabilecek imkana sahiptir. Ayrıca, herhangi bir olumsuzlukta RTL (Return To Launch) özelliği ile kalktığı noktaya iniş sağlayabilmektedir. Loiter modu ile de havada rüzgâr ve diğer olumsuz parametrelerden etkilenmeden sabit durabilme özelliği eklenmiştir” dedi.

Aracın herhangi bir aksilikte yine kalktığı noktaya otomatik iniş yapabildiğini belirten Ünler, “Böylelikle kumanda ile hava aracının bağlantısının kopması durumunda güvenli iniş sağlayarak aracın kırımının önüne geçmekteyiz. Geri dönüş fonksiyonu, örneğin; pil durumunun azalması gibi farklı kötü koşullarda otomatik olarak devreye girerek güvenli geri dönüşü sağlamaktadır. Ayrıca dijital görüntüleri yer istasyonuna kablosuz olarak aktarabilen sistem tasarımı multicoptere eklenmiştir. Böylece herhangi bir HDMI çıkışı olan bir kamera, rahatlıkla hava aracına entegre edilebilmektedir” diye konuştu.

Hava aracına, farklı rotalar girilerek istenilen özel alanlarda istenen koşullarda otomatik olarak uçuş yapmak suretiyle çekim yapılmasına olanak verdiğini aktaran Ünler, “Bu durumda görev bilgileri kullanıcı tarafından belirlenmek suretiyle yükseklik, hız gibi bilgi parametreleri girildiğinde bu parametrelere göre çekim işlemlerini otonom olarak icra edebilmektedir. Ayrıca bu çalışmadan bağımsız olarak görüntü işleme algoritmaları kullanarak derin öğrenme ile nesne takibi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarda gerçek zamanlı renkten bağımsız nesne tanımaya yönelik algoritma geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, hava araçlarına entegre edilerek nesne tanıma, nesne takibi gibi özel görevlerin hava araçlarına yaptırılmasını tasarlamaktayız. Böylelikle yüksek seviyeli savunma sanayinde kullanılabilecek İHA’ların üretilmesini hedeflemekte ve sınır güvenliği, özel alan korumaları, belli hedeflerin uzaktan takibi gibi savunma sanayi projelerine entegre edilmesini planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

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