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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’a yeni aile sağlığı merkezi

İHA

Karatay’a yeni aile sağlığı merkezi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin temeli törenle atıldı.
Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezinin temel atma programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti iktidarlarının sağlık alanındaki başarısının tüm dünyada örnek ve model olduğunu, bugünlerde dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla mücadelenin söz konusu başarıyı daha da anlamlı kaldığını söyledi.
Başkan Hasan Kılca, “Tek derdi millet olan ve millet için çalışan hükümetimizin sağlık alanında yaptığı bu yatırımların kıymeti her ne kadar bazı kesimler tarafından yeni yeni anlaşılmaya başlansa da bu hizmetler ülkemizi çok önemli bir mesafeye getirmiştir. Gerçekten son 1718 yılda sağlıkta çok büyük atılımlar gerçekleştirildi. Bu sayede salgınla mücadelede ülkemiz gerçekten destan yazıyor. Türkiye, pandemi sürecini dünyada en doğru okuyan ülkeler arasında bulunuyor. Devletimiz, hükümetimiz bir yandan önemli kararlar alarak vatandaşlarımızın bu süreçteki ekonomik ve sosyal kayıplarını en aza indirmek için gayret gösterirken, diğer taraftan da salgını sonlandırmak adına gerekli bütün tedbirleri almayı da ihmal etmiyor. Ben bu vesileyle ülkemizin salgınla olan bu başarılı mücadelesi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hemşehrilerimiz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görevlerini kahramanca sürdüren bütün sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, vefa sosyal destek grupları çalışanlarına, belediye personellerine, süreçteki bilgilendirici ve uyarıcı yayınlarıyla bizlere yol gösteren basın kuruluşlarımıza ve elbette alınan karar ve kurallara hassasiyetle uyarak sürecin buralara kadar gelmesinde kıymetli katkıları bulunan bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Karatay Belediyesi olarak hükümetin sağlık alanındaki yatırımlarına katkı olması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, hayırsever iş insanı Ali Gümüş’ün katkılarıyla Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezini ilçeye kazandırılması dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

“Birliktelikten yine Konyamız kazançlı çıkıyor”
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise konuşmasında, Selim Sultan Mahallesinde hizmete sunulacak merkezin önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Angı, “Bir tarafta hayırsever hemşehrimiz, bir tarafta yerel yönetimlerimiz bir tarafta da kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını görmek adına İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkısıyla ortaya konulmuş güzel bir çalışmanın örneği var burada. Yıllardır süren bu birlik beraberlikle ortaya konulan hizmetlerle Konya kazanıyor. Şehrimizin ve ülkemizin her noktasında sağlıkla ilgili her türlü yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımızın ön görüsünün ve cesaretinin bu millete hizmetten başka bir şey düşünmemesiyle gerçekleştirilen alt yapı hazırlıklarıyla pandemi sürecinde Türkiye'nin ne kadar hazırlıklı olduğunu tüm dünya gördü. Bu hizmeti Konya'ya kazandıran ve bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkan Kılca, yoğun gayret içinde”
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmada, korona virüs salgını dolayısıyla tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte belediyelerdeki yansımalarının da giderek arttığını kaydetti.
Başkan Uğur İbrahim Altay, “Pandemi sürecinden dolayı hizmetler yürütülüyor ama tören yapma imkanı bulunmuyordu. Yıl sonuna doğru da bu proje tamamlanıp hizmete açılacak. Hayırseverimize teşekkür ediyoruz, bu hizmetin hayata geçmesinde önemli bir katkı vermiş. Karatay Belediye Başkanımız da seçildiği günden itibaren Karatay’ın bütün ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi ve çözün bulunmasıyla ilgili yoğun bir gayret içerisinde. Ben şehrimiz adına değerli başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Vali Vekili Fazlı Akgün’ün konuşmasının ardından Selim Sultan Mahallesine yapılacak aile sağlığı merkezinin temeli, duaların okunması ve hep birlikte butona basılarak ilk harcın dökülmesiyle atıldı.
Törene, Konya Vali Vekili Fazlı Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, siyasi partilerin ilçe başkanları, hayırsever Ali Gümüş, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
130 bin metrekare inşaat alanı bulunan merkezde doktor ve hemşire odalarının yanı sıra gebe izleme odaları, aşıbebek izleme odaları, acil müdahale odaları, bebek emzirme odaları, toplantı odası ve laboratuvar ile mescit yer alacak. Aile sağlığı merkezi toplamda 3 milyon TL’ye mal olacak.

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