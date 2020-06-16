Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılarda, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Paolo Hurtado´nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.<br>Süper Lig´in 28´inci haftasında pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor´u konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, 5´e 2 ile devam etti. Gençlerbirliği maçında ilk 11´de forma giyen oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada çift kale ile antrenmanı sonlandırdı.<br>PAOLO HURTADO'DAN KÖTÜ HABER<br>Bu arada, Konyaspor´dan yapılan açıklamada, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan orta saha Paolo Hurtado´nun yapılan muayene ve tetkiklerinde sol üst arka adalesinde kısmi kas zorlanması ve ödem tespit edildiği bildirildi. 29 yaşındaki Perulu oyuncunun öngörülen rehabilitasyon süresinin 3 hafta olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan detaylar<br>DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-16 20:08:33<br>
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