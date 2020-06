Sağlık çalışanlarını darbedip, polisleri tehdit eden kadın tutuklandı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, gittiği özel hastanede tartıştığı 2 sağlık personelini darbedip, ardından gittiği polis merkezinde de görevli memurlara karşı tehdit ve hakaretlerde bulunan B.Y., tutuklandı.<br>Olay, geçen 12 Haziran'da merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre saat 05.00 sıralarında hastaneye gelen B.Y., tartıştığı sağlık personeli A.T ve K.N.D.´ye tehdit ve hakaretlerde bulunarak, darbetti. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine polis tarafından emniyete götürülen B.Y., polis merkezinde de görevli memurlara yönelik tehdit ve hakaretlerde bulundu. B.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.Y., 'Görevi yaptırmamak için direnme ve kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-16 20:54:20<br>

