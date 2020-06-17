7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı

<br>Muhammet SIDAL/ BEYŞEHİR,(Konya) , (DHA) KONYA´nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 7 yıldır aranan Kudret K. (53), saklandığı bağ evinde yakalandı. <br>Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Kudret K.´nin ilçedeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini aldı. Sabah saatlerinde Çiçekler Mahallesi´ndeki bağ evine baskın düzenleyen ekipler, Kudret K.'yı yakaladı. Beyşehir Devlet Hastanesi´ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kudret K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammet SIDAL<br>2020-06-17 11:10:54<br>
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