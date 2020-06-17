Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak"

İHA

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, son günlerde artan vaka sayılarının ikinci dalga olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ederek, vakalarda beklenen düzeyde bir artış olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak"

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, son günlerde artan vaka sayılarının ikinci dalga olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ederek, vakalarda beklenen düzeyde bir artış olduğunu söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Umut Gönülalan, Sağlık Bakanlığının yetkilendirmesiyle Mart ayından bu yana pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını belirtti. Pandemi sürecinde Konya olarak oldukça başarılı mücadele verdiklerini ifade eden Gönülalan, “Ama tabii ki de normalleşmenin getirdiği bazı vaka sayılarında artışlar yaşanabiliyor. Ancak buna rağmen son derece başarılı olarak süreç sürdürülüyor. Medicana Konya Hastanesi olarak bu normalleşme sürecinde biz tüm branşlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte pandemi hastalarımızla hiçbir şekilde temaslarını sağlamadan bize normal diğer şikayetleri için başvuran hastalara da her türlü tanı, tedavi, ameliyat, anjiyo gibi gereken ihtiyaçlarına yönelik olarak tamamen daha steril ortamlarda pandemi hastalarından uzak tutarak hizmet vermeyi sürdürmekteyiz” dedi.

“Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu”
Son zamanlardaki vaka artışlarının ikinci dalga olarak yorumlamaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Gönülalan, “Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu. Ancak tabii ki de bu süreçte pandemi halen bitmedi. Korona virüs hayatımızın bir gerçeği olarak uzun bir süre kalacak. Onun için mutlaka sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene önem vermemiz gerekiyor. Buna hastane ortamına gelirken de daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece hastaneler değil toplu alanlar, restoranlar, kafeler bu tür alanlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ülke çapında büyük bir salgının önüne geçmeyi başardık”
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan da, Mart ayında Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsün herkesin alışık olmadığı bir durum olduğunu belirtti. Gerekli tedbirleri hızla alarak ülke çapında büyük bir salgının önüne geçmeyi başardıklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan, “Bunun da temel kuralı zaten bu sosyal mesafe dediğimiz en az 1 buçuk metrelik mesafe kuralına uymak, maske takmak ve düzenli olarak ellerimizi yıkamaktan geçiyordu. Türk halkı olarak bunu biz aslında başardık. Ancak bir normalleşme sürecine girdik. Bunun mantığını tam olarak anlamamız gerekiyor. Biz daha önce Mart, Nisan, Mayıs aylarında çok özenle dikkat ettiğimiz ve bu şekilde sayılarını bariz olarak azalttığımız korona virüs salgınından normalleşme sürecinde de aynı mantığı kapmamız ve bu sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Biz normal günlük yaşantımıza devam ederken de sosyal mesafe, el yıkama ve özellikle maske kullanma kurallarına dikkat edersek özellikle bu hastalığın solunum ve dolaşım yoluyla bulaştığı gerçeğini idrak edip ona göre davranırsak sevdiklerimizi de korumuş oluruz. Çünkü benim hastalığım yok, ben gencim, ben bunu rahat atlatırım gibi düşünsek de etrafımızda bizden büyük kronik hastalığı olan birçok kişiye bulaştırma açısından davetiye çıkarıyoruz” diye konuştu.

“Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak”
Son 12 haftalık süreçte arttan vaka sayılarıyla rehavete kapılmanın ya da bir rahatlığa girmenin çok büyük kötü sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Uğurcan, “Bunların başında da artan ölümler, artan hastalıklar gelir. Korunma çok belli. 3 temel kuralımızı bir kez daha hatırlatalım. Sosyal mesafe, 1 buçuk metre kuralı, maske kullanmak ve düzenli olarak elleri su ve sabunla ya da dezenfektanlarla yıkamak bizim temel prensibimiz olmalı. Çünkü biz bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu hastalık ülkemizi terk etmeyecek, tüm dünyayı da terk etmeyecek. Özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak. Kış geldiğinde daha ağır seyredebilecek. Dolayısıyla bizim bu hastalıkla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Ölüm oranlarını düşürmemiz ve belli bir seviyenin altında tutmamız için de lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Başkan Oprukçu, Taş Evler’i teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, Taş Evler’i teslim aldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: “Çiftçimiz için acilen tedbir paketi açıklanmalı”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: “Çiftçimiz için ...
Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti
Ereğli Belediyesi’nden sinek ve haşerelere karşı erken önlem
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi’nden sinek ve haşerelere karşı ...
Konya Büyükşehir’in yayınları dijital ortamda
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in yayınları dijital ortamda
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
Konya’da bisikletçilerde yaz hareketliliği
YEREL HABERLER Konya’da bisikletçilerde yaz hareketliliği
Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa: Hala korkuyorum
YEREL HABERLER Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü ...
Eve giren yarasa korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Eve giren yarasa korkuya neden oldu
Kulu’da arpa hasadı başladı
YEREL HABERLER Kulu’da arpa hasadı başladı
7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
YEREL HABERLER 7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Konya’da restoran kundaklandı, yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Konya’da restoran kundaklandı, yangını itfaiye ...
Patlak lastiği değiştirirken, otobüsün altında kalan şoför öldü
YEREL HABERLER Patlak lastiği değiştirirken, otobüsün altında kalan ...
Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü oluyor
YEREL HABERLER Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü ...
Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Sağlık çalışanlarını darbedip, polisleri tehdit eden kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darbedip, polisleri tehdit eden ...
Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladı
Karatay’a yeni aile sağlığı merkezi
YEREL HABERLER Karatay’a yeni aile sağlığı merkezi
Anneleri ölünce mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Anneleri ölünce mahsur kalan yavru baykuşlar ...
Selçuklu’da babalar ve çocukları mektupla buluşuyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da babalar ve çocukları mektupla buluşuyor
Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve mesafe unutuluyor
YEREL HABERLER Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve ...
Akşehir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Akşehir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X