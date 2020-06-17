Karatay’da bir proje daha hayata geçiyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ilçede önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Karatay Belediyesi ve KOP işbirliğiyle hazırlanan “Mesleki Gelişim ve Uyum Projesi” için törenle protokol imzalandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı konuşmada, belediye olarak 7’en 70’e herkese ve ilçede her alana hizmet verdiklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanında da önemli gayretlerimiz var. Bu kapsamda da her geçen gün özgün, yepyeni projelere imza atıyor ve yeni kurslar açıyoruz. Bugün de bunlardan biri olan Mesleki Gelişim ve Uyum Projemizin protokolünü KOP İdaremizle imzalıyoruz. Birçok kurum ve kuruluş da projeye destek veriyor. Ben tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilçemizdeki 3 okulumuza Robotik Kodlama Atölyesi kuruyoruz. Bu projeyle teknolojiyi yalnızca tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin geleceğe daha iyi ve çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sunuyoruz. Uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle robotik kodlamanın Konya ve Karatay’da yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamları ve teknoloji yıldızlarının yetişmesine vesile oluyoruz inşallah” dedi.



“Ara eleman eğitimi ve istihdamına da katkı sağlanacak”

Söz konusu projeyle ayrıca 3’er adet spor atölyesi ve el sanatları atölyesinin de kurulacağını söyleyen Hasan Kılca, proje ortağı kurumların uzmanlarının projeye dahil olacak vatandaşlara eğitim ve seminerler vereceğini, böylece hem Konya’nın önemli bir ihtiyacı olan ara elamanın eğitilmesi ve istihdamına da katkı sağlayacaklarına vurgu yaptı.

Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; “Konyamız, turizm ve ticaretin yanı sıra sanayinin de bir hayli geliştiği ülkemizin önemli şehirlerinden. Dolayısıyla sanayilerimizde önemli bir ihtiyaç olan ara elemanın eğitimi ve istihdamına da katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu konuda da gerekli çalışma yapılacak ve sektörler belirlendikten sonra söz konusu sektörlerde çalışmak isteyen 1640 yaş aralığında olan ve herhangi bir gelire sahip olmayan vatandaşlara, halk eğitim aracılığıyla mesleki gelişim eğitimleri verilecek. Eğitimini alan ve kendini iyi yetiştiren vatandaşların istihdam edilmesine kapı aralanacak. Bu arada projemizin dahi olduğu KOPSOGEP programına şu ana kadar 290 kurum başvuru yapmış. 21 proje desteklenmeye hak kazanmış, Konyamızda ise 82 proje başvurusu yapılmış ve 4 proje desteklenmeye hak kazanmış. Mesleki Gelişim ve Uyum Projemiz de bu projeler arasında. Bu vesileyle de mutluyuz. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

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