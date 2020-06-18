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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz kiraz hasadı başladı

DHA

Beyaz kiraz hasadı başladı

<br>İsmail AKKAYAAtilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde üretilen 9 bini beyaz olmak üzere yaklaşık 10 bin ton kirazın hasadı başladı. İşlendikten sonra ABD, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç edilen beyaz kiraz, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak kullanılıyor. Beyaz kirazın kilosunu 4 TL'den, kırmızı kirazı da 5 TL'den satan üretici, fiyattan memnun olduklarını dile getirdi. <br>Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Ereğli´de 3 bin 500 dekar alanda yıllık yaklaşık 9 bini beyaz olmak üzere 10 bin ton kiraz üretiliyor. Hasadına başlanan kirazın yaklaşık 8 bin tonu, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak; ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Tayland, Hindistan, Fransa, Pakistan, Yeni Zelanda, Şili, Uruguay, Ürdün, Dubai, Avustralya ve Belarus'a ihraç ediliyor. Beyaz kirazın kilosu 4 TL'den, kırmızı kiraz da 5 TL'den satılmaya başlandı. Bölgede hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.<br>'FİYATLAR AYNI KALIRSA, CEBİMİZE ÖNÜMÜZDEKİ YILA YATIRIM İÇİN PARA KALIR'<br>Kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Hacer Mustul ile birlikte kiraz yetiştiren Nebi Mustul, fiyatların bu seviyede seyretmesi halinde üreticinin masraflarını çıkarıp, önümüzdeki yıla yatırım için bir miktar cebinde parasının kalabileceğini belirtti. Mevsim nedeniyle bu yıl kirazın daha kaliteli olduğuna dikkat çeken Mustul, şöyle konuştu:<br>''Eşimle birlikte yeni ürün almaya başladık. Kiraz bu yıl iyi para eder ve emeğimizin karşılığını alırız diye ümit ediyorum. Ürünümüz bu yıl çok güzel, leke, çürük ve mantar yok. Çok temiz ve kaliteli kiraz oldu. Eğer fiyatlar 5 TL civarında olursa, bunun yarısı masrafa gider. Örneğin mart ayında gübrelemeye başladık, şu ana kadar 5 kez ilaçladık, otlarını biçiyoruz, suluyoruz, hasat dönemi başladı ve toplamaya başlayacağız. Bir işçinin muhtemelen 1 kilo kirazı, 1 TL'den fazla paraya toplayacak. Böyle olunca da üretim masrafı kilo bazında 3 ila 3,5 TL'yi bulur. Eğer 5 TL'ye satabilirsek, masrafını çıkartır ve önümüzdeki yıla yatırım için bir miktar paramız cebimizde kalır. Kalması da gerekiyor. Çünkü ben ve eşim, emekli maaşımızı buranın masrafı için harcıyoruz."<br>'EREĞLİ, BEYAZ KİRAZIN BAŞKENTİ'<br>Ereğli'nin beyaz kirazın başkenti olarak anıldığını anlatan Mustul, "Ülkemizde çok az yerde beyaz kiraz üretiliyor. Beyaz kirazın başkenti de Ereğli olarak biliyor. Ancak yetkililerin bizlerin önünü açması, bizlere destek olması gerekir. Pazarlama ve fiyat belirlemede bize destek olmaları lazım. Neden fazla destek olmuyorlar. Onu anlamıyorum. Beyaz kirazın büyük bir bölümünü İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İlaç, kozmetik ve çikolata saniyede kullanılıyor" dedi. <br>'FİYAT AŞAĞI DÜŞMEZSE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIRIZ'<br>Üreticilerden Mehmet Ali Akgül de kırmızı kirazı kilosunu 5 TL'den sattığını belirterek, "Kirazımız şu an kaliteli, bir sorun ve sıkıntı yok. Eğer yağmur yağar ve leke yaparsa o zaman biraz sorun yaşayabiliriz. Kirazın kilosunu 5 TL'den toptancıya sattım. Şu an giderleri karşılıyor. Bu fiyattan aşağı düşmezse emeğimizin karşılığını alırız" diye konuştu.<br>Ürünleri alıp, toptan olarak başka illere satış yapan Hüseyin Arıkeren, "Kiraz piyasası yeni başladı. Bugün bu aracı yükledik ve Giresun'a gönderiyoruz. Kırmızı kirazı 5 TL'den, beyaz kirazı da 4 TL'den alıyoruz. İç piyasada kirazın kilosunu 5 TL'de tutabilirsek, 8-10 TL'ye ihraç edebiliriz" dedi.  <br>Giresun'dan Ereğli'ye kiraz almaya geldiğini belirten Aydın Öz, "Ereğli'nin kirazını Giresun'a götüreceğiz. Fiyatlarda gayet normal. Karadeniz'de Ereğli'nin kirazı tutuluyor. Tuzlaması ve salamura yapılıyor. O yüzden çok satılıyor ve beğeniliyor. 4 yıldır da Ereğli'ye gelip kiraz alıyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Atilla ATMACA <br>2020-06-18 08:12:30<br>

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