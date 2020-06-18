Mevlana'nın oğluna ait `tılsımlı gömlek´ gizemini koruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana'nın oğluna ait `tılsımlı gömlek´ gizemini koruyor

DHA

Hasan DÖNMEZTolga YANIKMümin KARACA /KONYA,(DHA)- KONYA'da, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e ait  müzede sergilenen  tılsımlı gömleğin üzerine işlenen şekil ve harfler hala gizemini koruyor. 14'üncü yüzyıla ait, ilk kez yakından görüntülenen tılsımlı gömleğin özelliklerini anlatan Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı, "Çok yönüyle araştırılmaya muhtaç olan bir gömlek. Halen gizemini koruduğunu biliyoruz" dedi. Yılda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi´nde, Mevlana ve ailesinin mezarlarıyla birlikte, kullandıkları eşyalar ve birçok önemli  eser...

Mevlana'nın oğluna ait `tılsımlı gömlek´ gizemini koruyor

<br>Hasan DÖNMEZTolga YANIKMümin KARACA /KONYA,(DHA)- KONYA'da, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e ait  müzede sergilenen  tılsımlı gömleğin üzerine işlenen şekil ve harfler hala gizemini koruyor. 14'üncü yüzyıla ait, ilk kez yakından görüntülenen tılsımlı gömleğin özelliklerini anlatan Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı, "Çok yönüyle araştırılmaya muhtaç olan bir gömlek. Halen gizemini koruduğunu biliyoruz" dedi.<br>Yılda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi´nde, Mevlana ve ailesinin mezarlarıyla birlikte, kullandıkları eşyalar ve birçok önemli  eser sergileniyor. Bunlardan en önemlisi de Mevlana´nın oğlu Sultan Veled´e ait `tılsımlı gömlek´. Pamuklu kumaştan dikilen gömlekte, düğme ya da bağ bulunmuyor.<br>MELEK VE HALİFELERİN İSİMLERİ YER ALIYOR <br>14'üncü yüzyıla ait tılsımlı gömlek üzerinde Fetih Suresi'nin ilk üç ayeti yer alıyor. Sol ön yüzünde ise Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayeti bulunuyor. Gömlekte Kelime-i Tevhid, dört büyük meleğin ve dört halifenin isimleri, dualar ve nesih hattıyla tılsımlı yazılar yer alıyor. Bu gömlekleri Osmanlı Sultanları'nın savaş kazanmak, nazardan korunmak, şifa gibi pek çok sebeple giydikleri biliniyor. <br>Türklerin Müslümanlıkla tanışmasının ardından bunun gibi gömleklerin Konya´da hazırlandığını belirten Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı, şunları söyledi:<br> "Mevlana Müzesi´nde birçok eser yer almaktadır. Bunlardan birisi de 14´üncü yüzyılda hazırlanmış Sultan Veled´e ait olan `tılsımlı gömlek´ diye bildiğimiz, üzerinde Felak ve Nas Sureleri, Fetih Sureleri, Ebcet hesabı olan Nalin-i şeriflerin işaretli olduğu bir gömlek yer almaktadır. Müze koleksiyonunda yer alan bu gömleğin tarihçesine baktığımızda milattan önceki yıllarda da başka medeniyetlerde bu tarz gömlekler hazırlanmış ama Türklerin Müslümanlıkla tanışmasından sonra bu tür gömleklerin Konya´da hazırlanmış olduğunu biliyoruz. Bu gömleklerin daha çokları da İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi´nde Osmanlı Sultanları ve Şehzadeleri tarafından kullanılmış. Burada da Mevleviler muhtemelen ya hilat merasiminde ya da erbain dediğimiz, 40 günlük az yiyip, az içip, az konuştukları bir çileden sonra hücrenişin olmadan önce kullanılmış olabilir. Kayıtlarda  bu kıyafetin Sultan Veled´e ait olduğu izafe ediliyor. Sandıkların derininde Sultan Veled efendimize aittir diye bir gömlekten bahsediliyor." <br>SURELERLE BEZENMİŞ <br>Sultan Veled'in, tılsımlı gömleği Mevlevi tarikatının kurucusu olması nedeniyle icazet verdiği zamanlarda ya da özel günlerde kullanmış olabileceği üzerinde durulduğunu belirten Naci Bakırcı, "Sultan Veled, Hz. Mevlana´nın vefatından sonra Mevlevilik tarikatının kurucusu olduğu için icazet verdiği zamanlar ya da özel günlerde, bu gömleği kullandığını tahmin ediyoruz. İç bölümlerine baktığımızda ketenden yapılmış, ama kollarında ya da iç kısımlarında yıpranma olmadığı için muhtemelen tören kıyafeti olabilir diyoruz. Dikkatlice baktığımızda gömleğin sağ ve sol kanatlarında Fetih Sureleri, besmeleler, siyah ve kırmızı mürekkepler, altın varaklar kullanılmış. 14´üncü yüzyıla tarihleniyor. Sultan Veled´e ait olan bu kıyafetin üzerinde Ebcet hesabı, Türklerin çok kullandıkları tarihlendirmeler var. Gömleğin kanatlarında yine Türklerin çok kullandıkları, her harfe bir rakam karşılık geliyor.''<br>TILSIMLI GÖMLEĞİ GİYEN OSMANLI SULTANLARINDA KILIÇ İŞLEMEZ İNANCI VARDI<br>Osmanlı Sultanları'nda bu gömleklerin savaş sırasında kılıç işlemez inancının bulunduğunu ifade eden Bakırcı, ''Manevi olarak belki de bu gömlekler, Mevleviliğin kurucusu Sultan Veled´i de günahlardan korusun gibi bir düşünce olduğunu düşünebiliriz. Savaş esnasında Osmanlı Sultanları,  bu tür gömlekleri giyenlere kılıç işlemez inancı olduğundan, farklı amaçlarla kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Ama tasarım olarak, geometrik şekillerin işlenmesi, omuzlarda güneş motiflerinin yer alması, Hz. Muhammet´e muhabbetten Nalin-i şeriflerin yer alması, çok ciddi olarak sanat değeri yüksek bir gömlek meydana getirildiğini biliyoruz. Osmanlı Sultanları seferlere çıktıkları için onlarda askeri amaçlı, koruma amaçlı kullanılmış olabilir diyoruz. Mevlevilik şeyhinde savaşlarla değil, insanların gönül dünyasına hitap edildiği için burada bununla alakalı bir bağlantı kurabiliyoruz. Bu kıyafetin de üzerindeki tasarımlarla cennetten gelen bir kıyafet gibi algılanıp insanların kötülüklerden korunduğunu Mevlevi geleneğinde de, Mevlevi dervişleri 1925´e kadar semazenler tennureleriyle defnedilmişler. O beyaz kıyafetin onları kötülükten koruduğu gibi, öldükten sonraki yaşamlarında da ateşten koruyacağına inanılırmış. Bu gömlekte de muhtemelen bu duygularla hazırlanmış. Hz. Mevlana´nın oğluna bu gömlek ya hediye edilmiştir, ya da kendisi tarafından tarikat şeyhi olduğu için tasarlanmış bir kıyafette olabilir" diye konuştu. <br>GÖMLEKTEKİ GİZEMLİ ŞEKİLLER ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR<br>Tılsımlı gömleğin üzerine işlenen geometrik şekillerin çözülmeyi bekleyen sır olduğunu  belirten Bakırcı, ''Gömleğin sırt kısmında çeşitli işaretler ve motifler bulunuyor. Güneş motifi üzerinde peygamber sevgisinin daha yüksek olduğu vurgulanmış. Sırttaki geometrik şekillerle de astronomiye ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Birbirleriyle bağlantısız görünen birçok rakam ve harflerin olduğunu görüyoruz. İnşallah bunlar çözümlendiğinde açığa kavuşacaktır. Sırt bölgesindeki güneş, dünya ve ay sembolleri uzaklıklardan mı bahsediliyor, yoksa başka şeyler mi? Doğrusu şu an bilemiyoruz. Ancak çizimler, Türklerin astronomiyle alakalı olduklarını biliyoruz. Çok yönüyle araştırılmaya muhtaç olan bir gömlek. Halen gizemini koruduğunu biliyoruz. Şifalı gömlekler de, İstanbul´daki tılsımlı gömleklerde de sadece bir amaçla yapıldığını iddia edemiyoruz. Pek çok amaçla yapılmış olabilir" dedi.<br>İLK DEFA DHA GÖRÜNTÜLEDİ<br>Müzede cam vitrin içinde sergilenen tılsımlı gömleğin, vitrinin bakımı nedeniyle çıkartıldığını ve  ilk defa yakından görüntülendiğini söyleyen Bakırcı, "1926 yılında tekke ve zaviyeler kapatıldığında müzeye dönüştürüldüğünden bu yana sergilenen bir eser. Vitrinde de bakım onarım çalışmaları vardı. Bu vesileyle eseri çıkarmıştık. Eserin de bu kadar yakından görüntülenme imkanı olmuş oldu. Bu eserin üzerinde bazı bilim insanları çalışma yaptı. Hat sanatı, kumaşın teknik yönüyle, sanat yönüyle çalışıldı. Bu bilinen bir eserdi, ancak ilk defa bu kumaşı, bu kadar yakından ve detaylı sizin aracılığınızla tanıtma imkanı bulmuş olduk" diye konuştu.   <br> DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZTolga YANIKMümin KARACA <br>2020-06-18 10:33:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunak'da okullar LGS'ye hazır
YEREL HABERLER Yunak'da okullar LGS'ye hazır
Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında yakalandı
YEREL HABERLER Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında ...
Beyaz kiraz hasadı başladı
YEREL HABERLER Beyaz kiraz hasadı başladı
Halasını tüfekle başından vurdu
YEREL HABERLER Halasını tüfekle başından vurdu
Kendisini eve almayan halasını başından vurdu
YEREL HABERLER Kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi ...
Karatay’da bir proje daha hayata geçiyor
YEREL HABERLER Karatay’da bir proje daha hayata geçiyor
Babalar Günü'nde unutulmayan babalarla mesaj
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde unutulmayan babalarla mesaj
Derbent’te pozitif ya da takipli hasta bulunmuyor
YEREL HABERLER Derbent’te pozitif ya da takipli hasta bulunmuyor
Selçuklu’da LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor
Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu" Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Korona virüs özellikle Ekim, Kasım aylarında tekrar artacak"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Gönülalan: "Normalleşme sürecinde beklenen ...
Başkan Oprukçu, Taş Evler’i teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, Taş Evler’i teslim aldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: “Çiftçimiz için acilen tedbir paketi açıklanmalı”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: “Çiftçimiz için ...
Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lastik değiştirmek isterken hayatını kaybetti
Ereğli Belediyesi’nden sinek ve haşerelere karşı erken önlem
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi’nden sinek ve haşerelere karşı ...
Konya Büyükşehir’in yayınları dijital ortamda
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in yayınları dijital ortamda
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
Konya’da bisikletçilerde yaz hareketliliği
YEREL HABERLER Konya’da bisikletçilerde yaz hareketliliği
Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa: Hala korkuyorum
YEREL HABERLER Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü ...
Eve giren yarasa korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Eve giren yarasa korkuya neden oldu
Kulu’da arpa hasadı başladı
YEREL HABERLER Kulu’da arpa hasadı başladı
7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
YEREL HABERLER 7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X