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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UCLG Eş Başkanı Altay, Volkan Bozkır’ı tebrik etti

İHA

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

UCLG Eş Başkanı Altay, Volkan Bozkır’ı tebrik etti

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükelçi Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı. AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Altay, “BM’nin en önemli karar organının yönetimi ilk kez bir Türk vatandaşı tarafından üstlenilmiş oldu. Sayın Bozkır’ın böyle kritik bir göreve ezici çoğunlukla seçilmiş olması, Türkiye’nin uluslararası alanda göstermiş olduğu başarıların açık bir tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan gurur verici tabloda Volkan Bozkır’ın görevini layıkıyla yerine getireceğine ve uluslararası işbirliği temelinde küresel sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu önemli görev dolayısıyla Volkan Bozkır’ı kutluyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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