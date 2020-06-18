Beyşehir'de maske ve mesafe uyarısı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, artan vaka sayıları nedeniyle alınan tedbir ve önlemler üst seviyeye çıkarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığına yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

Beyşehir Kaymakamlığı, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, korona virüse (Kovid19) karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini önlemek ve toplum sağlığı ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde açık alanlarda maske takılmasının zorunlu hale geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Korona virüs salgını ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla ilçemizde tüm vatandaşlarımızın cadde, sokaklar ile tüm açık ve kapalı alanlarda maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri zorunludur. Maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğuna uymayan vatandaşlarımıza 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince, idari para cezası verileceğinin bilinmesi konusu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bu arada, Beyşehir Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili duyurusu belediye hoparlörlerinden de sık sık anons edilmeye başlandı.

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