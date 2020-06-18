Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında yakalandı (2)

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<br>TUTUKLANDI<br>Konya'da, kavgalı olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle başından vurarak ağır yaralayan ve saklandığı mısır tarlasında yakalanan Haydar Gülağacı (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-06-18 17:31:49<br>

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