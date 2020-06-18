Konya’da feci kaza: anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da feci kaza: anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

İHA

Konya’da feci kaza: anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Konya’da kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.
Kaza, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolu Küçükkumköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. (60) idaresindeki 42 DZ 664 plakalı kamyon ile Ali Yıldız (20) idaresindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araç kavşaktan geçmek istedikleri sırada çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki alçak zemine inip duvara çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari araçtaki Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala’nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının oğlu sürücü Ali Yıldız (47) ise ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde aracını bırakan kamyon sürücüsü ise polise giderek teslim oldu. Anne ve kızının cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken Ali Yıldız’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Yıldız'ın muayene için gittiği hastaneden oğlunun kullandığı araçla evine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayı gören Ahmet Akkoç, “Biz ölen kişilerle kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kumköprü Caddesi’nden geliyordum ışıkta durduk. Sarı yandı biz yürümedik. Yeşil yanınca adam kalktı. Ben o anda Karaman tarafından gelen kamyon gördüm, önce vurdu daha sonra frene bastı. Kaza yapan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Arabanın yanına gittiğimde zaten kanlar akıyordu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında yakalandı (2)
YEREL HABERLER Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında ...
Anne- kızın öldüğü kazada kamyon şoförü: Ben geçerken sarı yanıyordu
YEREL HABERLER Anne- kızın öldüğü kazada kamyon şoförü: Ben geçerken ...
(Görüntülü) Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu ...
Beyşehir'de maske ve mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Beyşehir'de maske ve mesafe uyarısı
Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Konya'da sokakta uyuşturucu satışına 6 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da sokakta uyuşturucu satışına 6 tutuklama
Tasarladıkları maskelerle uyardılar
YEREL HABERLER Tasarladıkları maskelerle uyardılar
Konya Şehir Hastanesinin yolları yapılıyor
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesinin yolları yapılıyor
Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ...
UCLG Eş Başkanı Altay, Volkan Bozkır’ı tebrik etti
YEREL HABERLER UCLG Eş Başkanı Altay, Volkan Bozkır’ı tebrik etti
Diyetisyen Ümütlü: “Günlük mutlaka bir şişe maden suyu öneriyoruz”
YEREL HABERLER Diyetisyen Ümütlü: “Günlük mutlaka bir şişe maden ...
Hüyük’ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Hüyük’ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ...
Bera Otelleri kapılarını yeniden misafirlerine açıyor
YEREL HABERLER Bera Otelleri kapılarını yeniden misafirlerine açıyor
Konya’da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da gümrük kaçağı telefon ve kaçak içki ele ...
Halasını başından vuran şüpheli mısır tarlasında yakalandı
YEREL HABERLER Halasını başından vuran şüpheli mısır tarlasında ...
Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor Kirazın yaklaşık yüzde 90’ı Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü ...
Mevlana'nın oğluna ait `tılsımlı gömlek´ gizemini koruyor
YEREL HABERLER Mevlana'nın oğluna ait `tılsımlı gömlek´ gizemini ...
Yunak'da okullar LGS'ye hazır
YEREL HABERLER Yunak'da okullar LGS'ye hazır
Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında yakalandı
YEREL HABERLER Halasını başından vurdu, saklandığı mısır tarlasında ...
Beyaz kiraz hasadı başladı
YEREL HABERLER Beyaz kiraz hasadı başladı
Halasını tüfekle başından vurdu
YEREL HABERLER Halasını tüfekle başından vurdu
Kendisini eve almayan halasını başından vurdu
YEREL HABERLER Kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi ...
Karatay’da bir proje daha hayata geçiyor
YEREL HABERLER Karatay’da bir proje daha hayata geçiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X