Anne- kızın öldüğü kazada kamyon şoförü: Ben geçerken sarı yanıyordu (2)

Maske takmamak için direndi! Cezayı yedi!

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<br>KAZADA ÖLEN ANNENİN HASTANEDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI <br>Konya'da ışık ihlalı yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın (74), kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. <br>GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI<br>Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kavşakta sinyalizasyondaki ışık nedeniyle beklediği sırada kamyonun hızla geçtiği ve o sırada hafif ticari araca çarptığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-18 20:42:56<br>

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